https://sputniknews.com.tr/20230209/rtukten-fatih-altaylinin-yardim-yayini-yapmayin-sozlerine-yanit-1066778521.html

RTÜK’ten, Fatih Altaylı'nın 'yardım yayını yapmayın denildi' sözlerine yanıt

RTÜK’ten, Fatih Altaylı'nın 'yardım yayını yapmayın denildi' sözlerine yanıt

Deprem bölgesi için canlı yayında yardım kampanyası yapma isteklerinin RTÜK tarafından 'yapmayın' diyerek engellendiğini ifade eden Fatih Altaylı'ya RTÜK'ten... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T10:20+0300

2023-02-09T10:20+0300

2023-02-09T10:25+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

fatih altaylı

yayın

yardım

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

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Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk Televizyonu'nda Maraş merkezi depremden etkilenenler için yardım yayını yapmak istedikleri fakat Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen uyarı nedeniyle yayını yapamadıklarını söyledi.Habertürk canlı yayınında konuşan Fatih Altaylı, "Bu akşam bir yardım ve destek programı yapmak istiyorduk. Sanatçılar, yerli ve yabancı sporcular, bilim adamları, iş dünyasından isimler hep beraber olacaktık. En azından depremdeki bir kısım ihtiyacı gidermek için bir kampanya yapacaktık. Amacımız konteyner evler yapabilmekti, birkaç bin tane olsa bile sağlamaktı. Son dakikada RTÜK’ten gelen bir talimatla 'bunu yapmayın' dendi niyeyse. Ortak bir yayın falan olacakmış galiba bilemiyorum" dedi.RTÜK: Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu değilRTÜK Basın Müşaviri Ertan Ömeroğlu, RTÜK’ün herhangi bir engellemesi olmadığını önümüzdeki günlerde bütün televizyonların ortak yardım yayını yapacağı için Habertürk’e böyle bir bilgilendirme verildiğini açıkladı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yardım kampanyası iddialarına ilişkin, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20230209/uzmanlar-depremi-yorumladi-bu-kadar-buyuk-olmasi-beklenmiyordu-1066776975.html

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deprem, fatih altaylı, yayın, yardım, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)