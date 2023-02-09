https://sputniknews.com.tr/20230209/rtukten-fatih-altaylinin-yardim-yayini-yapmayin-sozlerine-yanit-1066778521.html
RTÜK’ten, Fatih Altaylı'nın 'yardım yayını yapmayın denildi' sözlerine yanıt
RTÜK’ten, Fatih Altaylı'nın 'yardım yayını yapmayın denildi' sözlerine yanıt
Deprem bölgesi için canlı yayında yardım kampanyası yapma isteklerinin RTÜK tarafından 'yapmayın' diyerek engellendiğini ifade eden Fatih Altaylı'ya RTÜK'ten... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T10:20+0300
2023-02-09T10:20+0300
2023-02-09T10:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
fatih altaylı
yayın
yardım
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk Televizyonu'nda Maraş merkezi depremden etkilenenler için yardım yayını yapmak istedikleri fakat Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen uyarı nedeniyle yayını yapamadıklarını söyledi.Habertürk canlı yayınında konuşan Fatih Altaylı, "Bu akşam bir yardım ve destek programı yapmak istiyorduk. Sanatçılar, yerli ve yabancı sporcular, bilim adamları, iş dünyasından isimler hep beraber olacaktık. En azından depremdeki bir kısım ihtiyacı gidermek için bir kampanya yapacaktık. Amacımız konteyner evler yapabilmekti, birkaç bin tane olsa bile sağlamaktı. Son dakikada RTÜK’ten gelen bir talimatla 'bunu yapmayın' dendi niyeyse. Ortak bir yayın falan olacakmış galiba bilemiyorum" dedi.RTÜK: Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu değilRTÜK Basın Müşaviri Ertan Ömeroğlu, RTÜK’ün herhangi bir engellemesi olmadığını önümüzdeki günlerde bütün televizyonların ortak yardım yayını yapacağı için Habertürk’e böyle bir bilgilendirme verildiğini açıkladı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yardım kampanyası iddialarına ilişkin, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230209/uzmanlar-depremi-yorumladi-bu-kadar-buyuk-olmasi-beklenmiyordu-1066776975.html
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deprem, fatih altaylı, yayın, yardım, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
deprem, fatih altaylı, yayın, yardım, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
RTÜK’ten, Fatih Altaylı'nın 'yardım yayını yapmayın denildi' sözlerine yanıt
10:20 09.02.2023 (güncellendi: 10:25 09.02.2023) Abone ol
Deprem bölgesi için canlı yayında yardım kampanyası yapma isteklerinin RTÜK tarafından 'yapmayın' diyerek engellendiğini ifade eden Fatih Altaylı'ya RTÜK'ten yanıt geldi. RTÜK Basın Müşaviri Ertan Ömeroğlu, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk Televizyonu'nda Maraş merkezi depremden etkilenenler için yardım yayını yapmak istedikleri fakat Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen uyarı nedeniyle yayını yapamadıklarını söyledi.
Habertürk canlı yayınında konuşan Fatih Altaylı, "Bu akşam bir yardım ve destek programı yapmak istiyorduk. Sanatçılar, yerli ve yabancı sporcular, bilim adamları, iş dünyasından isimler hep beraber olacaktık. En azından depremdeki bir kısım ihtiyacı gidermek için bir kampanya yapacaktık. Amacımız konteyner evler yapabilmekti, birkaç bin tane olsa bile sağlamaktı. Son dakikada RTÜK’ten gelen bir talimatla 'bunu yapmayın' dendi niyeyse. Ortak bir yayın falan olacakmış galiba bilemiyorum" dedi.
RTÜK: Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu değil
RTÜK Basın Müşaviri Ertan Ömeroğlu, RTÜK’ün herhangi bir engellemesi olmadığını önümüzdeki günlerde bütün televizyonların ortak yardım yayını yapacağı için Habertürk’e böyle bir bilgilendirme verildiğini açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yardım kampanyası iddialarına ilişkin, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir."