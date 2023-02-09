https://sputniknews.com.tr/20230209/uzmanlar-depremi-yorumladi-bu-kadar-buyuk-olmasi-beklenmiyordu-1066776975.html

Uzmanlar depremi yorumladı: Bu kadar büyük olması beklenmiyordu

Uzmanlar depremi yorumladı: Bu kadar büyük olması beklenmiyordu

Deprem uzmanları, peş peşe meydana gelen iki büyük depremin sık karşılaşılan bir olay olmadığını ve Türkiye’de ilk kez meydana geldiğini söyledi. Depremin bu... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T09:44+0300

2023-02-09T09:44+0300

2023-02-09T09:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

artçı

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Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlerin ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, durumun çok nadir gerçekleşebilecek bir olay olduğunu dile getirdi.Hürriyet'ten Levent Kulu'nun haberine göre Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır ise bölgede hareketliliğin sürdüğüne vurgu yaptı:'4 civarında küçük depremlere neden olabilir'Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Namık Çağatay:'Stres birikimi var'Bilim Akademisi Üyesi Yerbilimci Prof. Dr. Cahit Helvacı, mevcut depremden ayrı depremler de yaşanabileceğine dikkat çekti:'Artçıları aylarca sürecek'İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji ve Endüstri Mühendisliği emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Yılmaz ise artçıların aylarca devam edeceğini ifade etti ve “Bu denli büyük bir depremin artçıları günler değil, aylar sürer. Bu azalarak sönümlenir. Şiddeti giderek azalır. Dolayısıyla yeni depremler değil, artçı depremlerin olması mümkündür. Zaten her saat bir Deprem oluyor. Çok önemli noktayı söyleyeceğim. İstanbul depremi geliyor. Ama ne zaman olacağını kimse bilmiyor. Türkiye’nin gücü bu depremi süreç içinde kaldırır. Ama bu büyüklükteki İstanbul depremini Türkiye zor kaldırır. Hazırlığımızı şimdiden yapmazsak çok aydınlık bir gelecek yok.” dedi.

kahramanmaraş

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deprem, kahramanmaraş, artçı