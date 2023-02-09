https://sputniknews.com.tr/20230209/merih-demiral-acik-artirmaya-cikarmisti-ronaldonun-imzali-formasi-5-milyon-tlye-satildi-1066796249.html

Merih Demiral açık artırmaya çıkarmıştı: Ronaldo'nun imzalı forması 5 milyon TL'ye satıldı

Merih Demiral açık artırmaya çıkarmıştı: Ronaldo'nun imzalı forması 5 milyon TL'ye satıldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık artırmaya çıkardığı Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci’nin imzalı formaları 5... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T14:33+0300

2023-02-09T14:33+0300

2023-02-09T14:36+0300

merih demiral

spor

ronaldo

kahramanmaraş

deprem

para

bağış

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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci ile konuşarak bu 3 oyuncunun imzalı formasının açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı.Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık artırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 5 milyon TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.Öte yandan milli futbolcu, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann’ın formalarının da açık artırmasının devam ettiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230207/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-10-ilde-ohal-ilan-edildi-1066706270.html

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merih demiral, ronaldo, kahramanmaraş, deprem, para, bağış