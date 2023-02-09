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Merih Demiral açık artırmaya çıkarmıştı: Ronaldo'nun imzalı forması 5 milyon TL'ye satıldı
Merih Demiral açık artırmaya çıkarmıştı: Ronaldo'nun imzalı forması 5 milyon TL'ye satıldı
Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık artırmaya çıkardığı Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci’nin imzalı formaları 5... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T14:33+0300
2023-02-09T14:36+0300
merih demiral
spor
ronaldo
kahramanmaraş
deprem
para
bağış
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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci ile konuşarak bu 3 oyuncunun imzalı formasının açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı.Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık artırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 5 milyon TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.Öte yandan milli futbolcu, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann’ın formalarının da açık artırmasının devam ettiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230207/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-10-ilde-ohal-ilan-edildi-1066706270.html
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merih demiral, ronaldo, kahramanmaraş, deprem, para, bağış
merih demiral, ronaldo, kahramanmaraş, deprem, para, bağış

Merih Demiral açık artırmaya çıkarmıştı: Ronaldo'nun imzalı forması 5 milyon TL'ye satıldı

14:33 09.02.2023 (güncellendi: 14:36 09.02.2023)
© İHACristiano Ronaldo'nun imzalı forması
Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© İHA
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Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık artırmaya çıkardığı Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci’nin imzalı formaları 5 milyon TL'ye satıldı.
İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci ile konuşarak bu 3 oyuncunun imzalı formasının açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı.
Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık artırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 5 milyon TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.
Öte yandan milli futbolcu, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann’ın formalarının da açık artırmasının devam ettiğini belirtti.
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