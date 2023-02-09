https://sputniknews.com.tr/20230209/medvedev-rus-savunma-sanayi-binlerce-tank-uretip-modernize-edecek-1066817502.html

Medvedev: Rus savunma sanayi binlerce tank üretip modernize edecek

Medvedev: Rus savunma sanayi binlerce tank üretip modernize edecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, binlerce tankın üretim ve modernizasyonunun Rus savunma sanayisinin öncelikli planları arasında olduğunu... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T22:48+0300

2023-02-09T22:48+0300

2023-02-09T22:48+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya

tank

üretim

modernizasyon

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Omsk Ulaştırma Mühendisliği Fabrikasını ziyareti sırasında düzenlediği toplantıda, binlerce tankın üretim ve modernizasyonunun Rus savunma sanayisinin öncelikli planları arasında olduğunu belirtti.Medvedev, “Dün bildiğiniz gibi yurt dışında bulunan düşmanımız uçak, füze, tank talebinde bulundu. Buna karşılık ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda doğal olarak modern tanklar da dahil olmak üzere çeşitli silah ve askeri teçhizat üretimini artırmamız gerektiği açık” dedi.Binlerce tankın üretimi ve modernizasyonunun söz konusu olduğuna vurgu yapan Medvedev, “Önümüzde böyle bir görev var, devletin savunma ihtiyaçları, ülkenin devlet başkanının aldığı kararlar bunu gerektiriyor" diye konuştu.

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dmitriy medvedev, rusya, tank, üretim, modernizasyon