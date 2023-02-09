https://sputniknews.com.tr/20230209/medvedev-rus-savunma-sanayi-binlerce-tank-uretip-modernize-edecek-1066817502.html
Medvedev: Rus savunma sanayi binlerce tank üretip modernize edecek
Medvedev: Rus savunma sanayi binlerce tank üretip modernize edecek
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, binlerce tankın üretim ve modernizasyonunun Rus savunma sanayisinin öncelikli planları arasında olduğunu... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T22:48+0300
2023-02-09T22:48+0300
2023-02-09T22:48+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya
tank
üretim
modernizasyon
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Omsk Ulaştırma Mühendisliği Fabrikasını ziyareti sırasında düzenlediği toplantıda, binlerce tankın üretim ve modernizasyonunun Rus savunma sanayisinin öncelikli planları arasında olduğunu belirtti.Medvedev, “Dün bildiğiniz gibi yurt dışında bulunan düşmanımız uçak, füze, tank talebinde bulundu. Buna karşılık ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda doğal olarak modern tanklar da dahil olmak üzere çeşitli silah ve askeri teçhizat üretimini artırmamız gerektiği açık” dedi.Binlerce tankın üretimi ve modernizasyonunun söz konusu olduğuna vurgu yapan Medvedev, “Önümüzde böyle bir görev var, devletin savunma ihtiyaçları, ülkenin devlet başkanının aldığı kararlar bunu gerektiriyor" diye konuştu.
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dmitriy medvedev, rusya, tank, üretim, modernizasyon
dmitriy medvedev, rusya, tank, üretim, modernizasyon
Medvedev: Rus savunma sanayi binlerce tank üretip modernize edecek
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, binlerce tankın üretim ve modernizasyonunun Rus savunma sanayisinin öncelikli planları arasında olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Omsk Ulaştırma Mühendisliği Fabrikasını ziyareti sırasında düzenlediği toplantıda, binlerce tankın üretim ve modernizasyonunun Rus savunma sanayisinin öncelikli planları arasında olduğunu belirtti.
Medvedev, “Dün bildiğiniz gibi yurt dışında bulunan düşmanımız uçak, füze, tank talebinde bulundu. Buna karşılık ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda doğal olarak modern tanklar da dahil olmak üzere çeşitli silah ve askeri teçhizat üretimini artırmamız gerektiği açık” dedi.
Binlerce tankın üretimi ve modernizasyonunun söz konusu olduğuna vurgu yapan Medvedev, “Önümüzde böyle bir görev var, devletin savunma ihtiyaçları, ülkenin devlet başkanının aldığı kararlar bunu gerektiriyor" diye konuştu.