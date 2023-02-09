https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-batinin-tanklari-ukraynadaki-havayi-degistirmeyecek-1066771905.html

Rus BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Batı'nın tankları Ukrayna'daki havayı değiştirmeyecek

Rus BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Batı'nın tankları Ukrayna'daki havayı değiştirmeyecek

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tedarik etmeye başladığı tankların bu ülkedeki havayı değiştirmeyeceğini vurguladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T03:05+0300

2023-02-09T03:05+0300

2023-02-09T03:05+0300

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Rusya'nın çağrısıyla yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Kiev rejimi savaş alanında tamamen iflas edene kadar Ukrayna'ya silah akışının durmayacağını çok iyi bildiklerini kaydetti.'7 bin 500 tank imha ettik, 200-300 yeni tank Ukrayna'daki havayı değiştirmeyecek'Özel askeri harekatın başından beri Ukrayna'nın envanterindeki ve Kiev'e temin edilen 7 bin 500'den fazla tankın Rus güçleri tarafından imha edildiğinin altını çizen Nebenzya, 200-300 yeni tankın Ukrayna'daki havayı değiştirmeyeceğini kaydetti.Nebenzya, Rusya ordusunun Ukrayna'dan Rusya'ya, müttefiklerine, Rus kültürüne ve diline yönelik artık hiçbir tehdidin yükselmemesini sağlayacağını kaydederek "Artık Ukrayna'da asla yüz binlerce Yahudi'yi, Rus'u, Polonyalıyı ve Ukraynalıyı katleden Hitler'in yardakçıları kahramanlaştırılmayacak. Bu, anlaşmaların temeli olmalıdır" ifadelerini kullandı.Nebenzya, Ukrayna'nın kendi başına Rusya'yı yenilgiye uğratacak güce sahip olmadığını vurguladı.Birkaç gün önce Ukrayna'daki haberlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına dair görüntülerin cüretkar yorumlarla yayınlandığını anımsatan Nebenzya, Rus yetkili makamlarının şu anda bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ettiğini söyledi.

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