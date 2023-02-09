Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-batinin-tanklari-ukraynadaki-havayi-degistirmeyecek-1066771905.html
Rus BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Batı'nın tankları Ukrayna'daki havayı değiştirmeyecek
Rus BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Batı'nın tankları Ukrayna'daki havayı değiştirmeyecek
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tedarik etmeye başladığı tankların bu ülkedeki havayı değiştirmeyeceğini vurguladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T03:05+0300
2023-02-09T03:05+0300
ukrayna krizi
rusya
kiev
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc044665a01d339ed2a440b5a70b077f.jpg
Rusya'nın çağrısıyla yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Kiev rejimi savaş alanında tamamen iflas edene kadar Ukrayna'ya silah akışının durmayacağını çok iyi bildiklerini kaydetti.'7 bin 500 tank imha ettik, 200-300 yeni tank Ukrayna'daki havayı değiştirmeyecek'Özel askeri harekatın başından beri Ukrayna'nın envanterindeki ve Kiev'e temin edilen 7 bin 500'den fazla tankın Rus güçleri tarafından imha edildiğinin altını çizen Nebenzya, 200-300 yeni tankın Ukrayna'daki havayı değiştirmeyeceğini kaydetti.Nebenzya, Rusya ordusunun Ukrayna'dan Rusya'ya, müttefiklerine, Rus kültürüne ve diline yönelik artık hiçbir tehdidin yükselmemesini sağlayacağını kaydederek "Artık Ukrayna'da asla yüz binlerce Yahudi'yi, Rus'u, Polonyalıyı ve Ukraynalıyı katleden Hitler'in yardakçıları kahramanlaştırılmayacak. Bu, anlaşmaların temeli olmalıdır" ifadelerini kullandı.Nebenzya, Ukrayna'nın kendi başına Rusya'yı yenilgiye uğratacak güce sahip olmadığını vurguladı.Birkaç gün önce Ukrayna'daki haberlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına dair görüntülerin cüretkar yorumlarla yayınlandığını anımsatan Nebenzya, Rus yetkili makamlarının şu anda bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ettiğini söyledi.
rusya
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58fbbb3808aaef04c37385cd29b38936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kiev, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, kiev, ukrayna, ukrayna krizi

Rus BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Batı'nın tankları Ukrayna'daki havayı değiştirmeyecek

03:05 09.02.2023
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Abone olTelegram
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tedarik etmeye başladığı tankların bu ülkedeki havayı değiştirmeyeceğini vurguladı.
Rusya'nın çağrısıyla yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Kiev rejimi savaş alanında tamamen iflas edene kadar Ukrayna'ya silah akışının durmayacağını çok iyi bildiklerini kaydetti.

'7 bin 500 tank imha ettik, 200-300 yeni tank Ukrayna'daki havayı değiştirmeyecek'

Özel askeri harekatın başından beri Ukrayna'nın envanterindeki ve Kiev'e temin edilen 7 bin 500'den fazla tankın Rus güçleri tarafından imha edildiğinin altını çizen Nebenzya, 200-300 yeni tankın Ukrayna'daki havayı değiştirmeyeceğini kaydetti.

Nebenzya, Rusya ordusunun Ukrayna'dan Rusya'ya, müttefiklerine, Rus kültürüne ve diline yönelik artık hiçbir tehdidin yükselmemesini sağlayacağını kaydederek "Artık Ukrayna'da asla yüz binlerce Yahudi'yi, Rus'u, Polonyalıyı ve Ukraynalıyı katleden Hitler'in yardakçıları kahramanlaştırılmayacak. Bu, anlaşmaların temeli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Nebenzya, Ukrayna'nın kendi başına Rusya'yı yenilgiye uğratacak güce sahip olmadığını vurguladı.

Birkaç gün önce Ukrayna'daki haberlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına dair görüntülerin cüretkar yorumlarla yayınlandığını anımsatan Nebenzya, Rus yetkili makamlarının şu anda bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ettiğini söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала