https://sputniknews.com.tr/20230209/italyan-deprem-uzmani-anadolu-levhasindaki-3-metrelik-kayma-veriler-netlestikce-artabilir-1066782069.html

İtalyan deprem uzmanı Doglioni: Anadolu levhasındaki 3 metrelik kayma veriler netleştikçe artabilir

İtalyan deprem uzmanı Doglioni: Anadolu levhasındaki 3 metrelik kayma veriler netleştikçe artabilir

İNGV Başkanı Prof. Carlo Doglioni, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk tahminlerine göre Anadolu levhasının 3 metre kadar kaydığını ancak bunun... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T11:44+0300

2023-02-09T11:44+0300

2023-02-09T11:48+0300

italyan

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

levha

anadolu

kaymak

şili

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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Carlo Doglioni, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk tahminlerine göre Anadolu levhasının 3 metre kadar kaydığını ancak bunun artabileceğini, uydu verileri geldiğinde daha net göstergelere sahip olacaklarını belirtti.Türkiye'de yaşanan depremlerin 'Anadolu levhasını 3 metre kaydırdığı' teziyle dikkati çeken, İtalya'nın depremler konusunda otorite kurumunun başındaki isim Prof. Doglioni, INGV'nin Roma'daki merkezinde Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.Kahramanmaraş’taki iki büyük depremin, Anadolu levhasının Arap levhasıyla karşılaştığı alanda gerçekleştiğini dile getiren Doglioni, "Anadolu levhası, hem yer kabuğuna göre hem de Avrasya levhası ve Arap levhasına göre güneybatı yönünde ilerliyor. Aslında her gün ilerliyor. Birkaç mikron ilerliyor ama yıl sonunda bu birkaç santimetreyi bulabiliyor" ifadelerini kullandı.Doglioni, depremlerin yaşandığı noktaya işaret ederek, "Dolayısıyla bu noktada onlarca yıldır süren bir enerji birikimi söz konusu. Bu nokta, daha fazla bu enerjiyi tutabilecek durumda olmadığı için ve Anadolu levhası güneybatı yönünde ilerlerken bu taraf bloke olunca buradaki enerji bir noktada açığa çıkıyor" diye konuştu.Anadolu levhasının bu depremlerle 3 metre kaydığı değerlendirmesi hatırlatılan Doglioni, bunun ilk tahminleri olduğunu ve artabileceğini vurguladı.Doglioni, şöyle devam etti:İtalya'daki son şiddetli depremden 130 kat daha büyükİtalya'da 2016'da yaşanan Amatrice depremini hatırlatan Doglioni, "O depremde kayma 2 metrenin üzerindeydi ama büyüklük 6.5 idi. Burada çok daha güçlü bir enerjiden söz ediyoruz. 2016'da İtalya'da meydana gelen depreme göre 130 kat daha büyük bir enerji var burada" yorumunu yaptı.Bölgede benzer büyüklükte başka bir deprem olur mu?Kahramanmaraş merkezli depremlerle bölgede büyük bir enerji salınımı olmasının ardından aynı yerde yine büyük bir depremin gerçekleşme ihtimaliyle ilgili soru üzerine Doglioni, şunları söyledi:İtalyan uzman, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve kendilerinin 7.8 olarak kaydettiği ilk depremde neredeyse 2G'ye varan bir ivme ölçüldüğüne dikkati çekerek, "2G, yer çekimi ivmesinin 2 katı anlamına geliyor ve bu olağanüstü büyüklükte bir ivme. Her şeyden önce 7.8 neredeyse karada kaydettiğimiz en büyük depreme yakın bir değer. Denizde ise 1960'ta Şili'de kaydedilen en büyük deprem olan 9-9.5 şiddetine ulaşan depremler yaşandı" diye konuştu.Büyük Marmara depremini hatırlatan Doglioni, "Depremler, etrafı oldukça açık ve zaten kırılgan nitelikteki bölgelerin yakınında meydana geldiklerinde, bugünlerde şahit olduğumuz ve geçmişte başka bölgelerde de meydana gelenlere benzer trajik olaylara yol açabilir. 1999 İzmit depreminde yaklaşık 17 bin kişi hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla bu son olayda da hayatını kaybedenlerin sayısının ne yazık ki artacağı kaçınılmaz bir gerçek" yorumunu yaptı.'Türkiye'de depreme karşı doğru bir bina yenileme kampanyası başladı'Araştırmacıların bir sonraki depreme hazır olmak için deprem sırasında neler olduğunu incelemelerine ve anlamalarına yardımcı olacak fazla araca sahip bulunmaları gerektiğinin altını çizen Doglioni, depremlerin merkezinde sarsıntılara dayanacak evlerin de inşasının gerektiğini vurguladı.INGV Başkanı Doglioni, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230207/italyan-deprem-uzmani-degerlendirdi-turkiye-3-metre-hareket-etti-1066677247.html

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