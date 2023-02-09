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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/deprem-icin-toplanan-yardimi-caldigi-iddia-edilen-4-kadin-belediye-calisani-hakkinda-sorusturma-1066800162.html
4 belediye personeli deprem yardımlarını çaldı
4 belediye personeli deprem yardımlarını çaldı
Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere Edirne'nin Keşan ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:35+0300
2023-02-09T15:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
yardım
hırsız
edirne
edirne belediyesi
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Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Çağrıya cevap veren halk, ilk günden itibaren yardım etmek için akın etti.Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda tasnif için görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürdü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi açığa alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı.Konu hakkında açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, soruşturmanın başladığını söyleyerek, "Soruşturma istikametinde iş akitleri feshedilecek. Yarına kadar savunmaları istendi. Pazartesi günü de disiplin kurulu toplanacak. Olay gerçek ise derhal işlerine son verilecek. Bu işin affı yok. Böyle bir şeyi kimse affedemez. 539 çalışan personelimin hepsi yüreğini koymalı. O 4 kişi bizim elemanımız olamaz. Bunu kabul edemiyoruz. İddialar ve tespitler var. Yapıldı gibi anlıyorum. Bilgiler bu yönde. Savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230209/tarkandan-deprem-bolgesine-1-milyon-tllik-yardim-1066779604.html
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deprem, yardım, hırsız, edirne, edirne belediyesi
deprem, yardım, hırsız, edirne, edirne belediyesi

4 belediye personeli deprem yardımlarını çaldı

15:35 09.02.2023
© AADeprem için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 kadın belediye çalışanı hakkında soruşturma
Deprem için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 kadın belediye çalışanı hakkında soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere Edirne'nin Keşan ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri çaldığı iddia edilen 4 kadın belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Çağrıya cevap veren halk, ilk günden itibaren yardım etmek için akın etti.
Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda tasnif için görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürdü.
Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi açığa alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, soruşturmanın başladığını söyleyerek, "Soruşturma istikametinde iş akitleri feshedilecek. Yarına kadar savunmaları istendi. Pazartesi günü de disiplin kurulu toplanacak. Olay gerçek ise derhal işlerine son verilecek. Bu işin affı yok. Böyle bir şeyi kimse affedemez. 539 çalışan personelimin hepsi yüreğini koymalı. O 4 kişi bizim elemanımız olamaz. Bunu kabul edemiyoruz. İddialar ve tespitler var. Yapıldı gibi anlıyorum. Bilgiler bu yönde. Savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.
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