https://sputniknews.com.tr/20230209/tarkandan-deprem-bolgesine-1-milyon-tllik-yardim-1066779604.html
Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik yardım
Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik yardım
Tarkan'ın, Kahramanmaraş depreminin ilk gününde AFAD'a 1 milyon TL'lik bağışta bulunduğu öğrenildi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T10:45+0300
2023-02-09T10:45+0300
2023-02-09T10:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tarkan
deprem
yardım
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Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen iki ayrı deprem sonrası tüm ülke seferber oldu. Aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı bağışçılara Tarkan da katıldı.Tarkan’ın da depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturmuş. Şarkıcı, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kim-milyoner-olmak-isterin-sampiyonu-depreme-evinde-yakalandi-dolabin-altina-sikisip-kalmistim-1066779145.html
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tarkan, deprem, yardım
Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik yardım
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Tarkan'ın, Kahramanmaraş depreminin ilk gününde AFAD'a 1 milyon TL'lik bağışta bulunduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen iki ayrı deprem sonrası tüm ülke seferber oldu. Aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı bağışçılara Tarkan da katıldı.
Tarkan’ın da depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturmuş. Şarkıcı, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.