https://sputniknews.com.tr/20230209/tarkandan-deprem-bolgesine-1-milyon-tllik-yardim-1066779604.html

Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik yardım

Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik yardım

Tarkan'ın, Kahramanmaraş depreminin ilk gününde AFAD'a 1 milyon TL'lik bağışta bulunduğu öğrenildi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T10:45+0300

2023-02-09T10:45+0300

2023-02-09T10:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

tarkan

deprem

yardım

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Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen iki ayrı deprem sonrası tüm ülke seferber oldu. Aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı bağışçılara Tarkan da katıldı.Tarkan’ın da depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturmuş. Şarkıcı, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.

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tarkan, deprem, yardım