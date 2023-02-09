Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/tarkandan-deprem-bolgesine-1-milyon-tllik-yardim-1066779604.html
Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik yardım
Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik yardım
Tarkan'ın, Kahramanmaraş depreminin ilk gününde AFAD'a 1 milyon TL'lik bağışta bulunduğu öğrenildi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T10:45+0300
2023-02-09T10:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tarkan
deprem
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050794697_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_a2594c87e805b20408bf66de43474531.jpg
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen iki ayrı deprem sonrası tüm ülke seferber oldu. Aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı bağışçılara Tarkan da katıldı.Tarkan’ın da depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturmuş. Şarkıcı, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kim-milyoner-olmak-isterin-sampiyonu-depreme-evinde-yakalandi-dolabin-altina-sikisip-kalmistim-1066779145.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050794697_71:0:588:388_1920x0_80_0_0_5f55ab1b549724dd7318c9eca4db1ce5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarkan, deprem, yardım
tarkan, deprem, yardım

Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik yardım

10:45 09.02.2023
© DHATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© DHA
Abone olTelegram
Tarkan'ın, Kahramanmaraş depreminin ilk gününde AFAD'a 1 milyon TL'lik bağışta bulunduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen iki ayrı deprem sonrası tüm ülke seferber oldu. Aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı bağışçılara Tarkan da katıldı.
Tarkan’ın da depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturmuş. Şarkıcı, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Arda Ayten ödülü kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu, depreme evinde yakalandı: 'Dolabın altına sıkışıp kalmıştım'
10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала