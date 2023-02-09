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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bakan-ozer-acikladi-deprem-bolgesindeki-okullarda-devam-zorunlulugu-kalkti-1066797581.html
Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı
Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı
Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını açıkladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T14:56+0300
2023-02-09T14:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
okul
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’de açıklamalarda bulundu.10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/bakan-acikladi-depremzede-ogrencilere-istedikleri-okullara-nakil-imkani-1066763041.html
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okul, mahmut özer
okul, mahmut özer

Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı

14:56 09.02.2023
© AA Mahmut Özer
 Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’de açıklamalarda bulundu.
10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" ifadelerini kullandı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı
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