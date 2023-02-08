https://sputniknews.com.tr/20230208/bakan-acikladi-depremzede-ogrencilere-istedikleri-okullara-nakil-imkani-1066763041.html
Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı
Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerinin gerçekleştirileceğini... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T18:34+0300
2023-02-08T18:34+0300
2023-02-08T18:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.İlki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin açıklamada bulundu.Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim öğren öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağı belirtildi.Bakan Özer'in açıklaması şöyle:"Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."
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milli eğitim bakanlığı, mahmut özer
milli eğitim bakanlığı, mahmut özer
Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı
18:34 08.02.2023 (güncellendi: 18:48 08.02.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İlki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin açıklamada bulundu.
Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim öğren öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağı belirtildi.
Bakan Özer'in açıklaması şöyle:
"Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."