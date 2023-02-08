Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/bakan-acikladi-depremzede-ogrencilere-istedikleri-okullara-nakil-imkani-1066763041.html
Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı
Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerinin gerçekleştirileceğini... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T18:34+0300
2023-02-08T18:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066758511_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7a9239709ae38c8d5a8586a95f9affc9.jpg
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.İlki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin açıklamada bulundu.Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim öğren öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağı belirtildi.Bakan Özer'in açıklaması şöyle:"Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066758511_84:0:1151:800_1920x0_80_0_0_0631dcfab9046639dac8b933c8324187.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı, mahmut özer
milli eğitim bakanlığı, mahmut özer

Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı

18:34 08.02.2023 (güncellendi: 18:48 08.02.2023)
© AFP 2023deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İlki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin açıklamada bulundu.
Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim öğren öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağı belirtildi.
Bakan Özer'in açıklaması şöyle:
"Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала