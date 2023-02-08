https://sputniknews.com.tr/20230208/bakan-acikladi-depremzede-ogrencilere-istedikleri-okullara-nakil-imkani-1066763041.html

Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı

Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerinin gerçekleştirileceğini... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T18:34+0300

2023-02-08T18:34+0300

2023-02-08T18:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.İlki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin açıklamada bulundu.Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim öğren öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağı belirtildi.Bakan Özer'in açıklaması şöyle:"Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

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milli eğitim bakanlığı, mahmut özer