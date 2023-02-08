https://sputniknews.com.tr/20230208/yali-capkini-omer-cop-adam-gibi-dizilerin-oyunculari-canli-yayinda-yardim-toplayacak-1066738642.html
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları canlı yayında yardım toplayacak
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları canlı yayında yardım toplayacak
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:16+0300
2023-02-08T12:16+0300
2023-02-08T12:20+0300
yardım
dizi
canlı yayın
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
para
deprem
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 7 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.Bu süreçte aralarına şarkıcı ve oyuncu gibi isimlerin de dahil olduğu onlarca ünlü, depremzedeler için seferber oldu.Son olarak Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularının bu akşam (8 Şubat Çarşamba) saat 20.00'de Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplayacağı öğrenildi.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; depremzedeler için yapılacak yayını Seda Öğretir, Mesut Yar ve Nazlı Çelik sunacak.Elçi Sangu, Engin Altan Düzyatan, Afra Saraçoğlu, Selahattin Paşalı gibi başroller, ünlü isimlerin destek vereceği yayına konuk olup yardım çalışmasına destek olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230208/orhan-aydin-artik-dayanma-gucum-kalmadi-1066736499.html
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yardım, dizi, canlı yayın, para, deprem
yardım, dizi, canlı yayın, para, deprem
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları canlı yayında yardım toplayacak
12:16 08.02.2023 (güncellendi: 12:20 08.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremzedeler için seferber olan Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları da bu akşam Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplayacak.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 7 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.
Bu süreçte aralarına şarkıcı ve oyuncu gibi isimlerin de dahil olduğu onlarca ünlü, depremzedeler için seferber oldu.
Son olarak Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularının bu akşam (8 Şubat Çarşamba) saat 20.00'de Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplayacağı öğrenildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş
’ın haberine göre; depremzedeler için yapılacak yayını Seda Öğretir, Mesut Yar ve Nazlı Çelik sunacak.
Elçi Sangu, Engin Altan Düzyatan, Afra Saraçoğlu, Selahattin Paşalı gibi başroller, ünlü isimlerin destek vereceği yayına konuk olup yardım çalışmasına destek olacak.