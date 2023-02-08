https://sputniknews.com.tr/20230208/orhan-aydin-artik-dayanma-gucum-kalmadi-1066736499.html

Orhan Aydın: Artık dayanma gücüm kalmadı

Orhan Aydın: Artık dayanma gücüm kalmadı

Orhan Aydın, Hatay'ı da etkileyen depremde enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Konuyla ilgili yeni bir... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T11:47+0300

2023-02-08T11:47+0300

2023-02-08T11:47+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

orhan aydın

deprem

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Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın, enkaz altında kaldı. Kızı için yardım çağrılarını sürdüren Aydın, Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Orhan Aydın, "Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var. Artık dayanma gücüm kalmadı, yüreğim ağlıyor. Ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım... Haydi kiraz gülüşlüm... Diren..." dedi.

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2023

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orhan aydın, deprem