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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/orhan-aydin-artik-dayanma-gucum-kalmadi-1066736499.html
Orhan Aydın: Artık dayanma gücüm kalmadı
Orhan Aydın: Artık dayanma gücüm kalmadı
Orhan Aydın, Hatay'ı da etkileyen depremde enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Konuyla ilgili yeni bir... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T11:47+0300
2023-02-08T11:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
orhan aydın
deprem
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Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın, enkaz altında kaldı. Kızı için yardım çağrılarını sürdüren Aydın, Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Orhan Aydın, "Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var. Artık dayanma gücüm kalmadı, yüreğim ağlıyor. Ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım... Haydi kiraz gülüşlüm... Diren..." dedi.
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orhan aydın, deprem
orhan aydın, deprem

Orhan Aydın: Artık dayanma gücüm kalmadı

11:47 08.02.2023
© Fotoğraf : TwitterOrhan Aydın
Orhan Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Orhan Aydın, Hatay'ı da etkileyen depremde enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Aydın, "Artık dayanma gücüm kalmadı, yüreğim ağlıyor" dedi
Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın, enkaz altında kaldı.
Kızı için yardım çağrılarını sürdüren Aydın, Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Orhan Aydın, "Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var. Artık dayanma gücüm kalmadı, yüreğim ağlıyor. Ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım... Haydi kiraz gülüşlüm... Diren..." dedi.
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