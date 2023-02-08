https://sputniknews.com.tr/20230208/vedat-milordan-cagri-afet-bolgesindeki-gonullu-asci-ve-mobil-mutfaklarla-baglantiya-gecmek-isterim-1066756046.html

Vedat Milor'dan çağrı: Afet bölgesindeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim

Vedat Milor'dan çağrı: Afet bölgesindeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim

Vedat Milor, yemek sektörünü deprem bölgelerinde inisiyatif almaya çağırdı. Milor, "Yemek sektörünün sahada dayanışma içinde olması önemli" dedi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T16:08+0300

2023-02-08T16:08+0300

2023-02-08T16:09+0300

vedat milor

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

aşçı

yemek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104003/18/1040031896_3:0:1203:675_1920x0_80_0_0_319e08805bb4e4a7e8b4b5a2f8806592.jpg

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu. Üzerinden üç gün geçen depremlerle ilgili son resmi paylaşımlara göre 8 bin 574 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 133 kişi ise yaralandı.Depremin ardından sosyal medya ve canlı yayın aracılığıyla sesini duyurabilen depremzedeler, afet bölgesindeki en büyük sorunlardan birinin de su ve gıda olduğunu belirtti.Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, "Mutfağı olan tüm işletmeleri, şefleri bir tas çorba çıkartmak için afet bölgesine bekliyorum" diyen bir sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi ve yemek'Yemek sektörünün inisiyatif alması gerekecek'Milor, kullanıcıya verdiği yanıtta şunları söyledi:Deprem bölgeleri ile ilgili bir soruna da değinen Milor, “Gördüğüm temel sorun şu: Bölgeye giden çok şey var ama oradaki organizasyonun ayrıca bunlarla başa çıkması başlı başına bir iş. O yüzden yemek sektörünün sahada dayanışma içinde olması önemli. İlk günden deprem bölgesine ulaşan dernekler ve aşçılar var” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230208/cem-yilmaz-hatay-arastirma-hastanesinin-bahcesine-yemek-kamyonumuz-kuruldu-1066741302.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat milor, aşçı, yemek