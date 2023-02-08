https://sputniknews.com.tr/20230208/vedat-milordan-cagri-afet-bolgesindeki-gonullu-asci-ve-mobil-mutfaklarla-baglantiya-gecmek-isterim-1066756046.html
Vedat Milor'dan çağrı: Afet bölgesindeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim
Vedat Milor'dan çağrı: Afet bölgesindeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim
Vedat Milor, yemek sektörünü deprem bölgelerinde inisiyatif almaya çağırdı. Milor, "Yemek sektörünün sahada dayanışma içinde olması önemli" dedi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T16:08+0300
2023-02-08T16:08+0300
2023-02-08T16:09+0300
vedat milor
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aşçı
yemek
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Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu. Üzerinden üç gün geçen depremlerle ilgili son resmi paylaşımlara göre 8 bin 574 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 133 kişi ise yaralandı.Depremin ardından sosyal medya ve canlı yayın aracılığıyla sesini duyurabilen depremzedeler, afet bölgesindeki en büyük sorunlardan birinin de su ve gıda olduğunu belirtti.Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, "Mutfağı olan tüm işletmeleri, şefleri bir tas çorba çıkartmak için afet bölgesine bekliyorum" diyen bir sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi ve yemek'Yemek sektörünün inisiyatif alması gerekecek'Milor, kullanıcıya verdiği yanıtta şunları söyledi:Deprem bölgeleri ile ilgili bir soruna da değinen Milor, “Gördüğüm temel sorun şu: Bölgeye giden çok şey var ama oradaki organizasyonun ayrıca bunlarla başa çıkması başlı başına bir iş. O yüzden yemek sektörünün sahada dayanışma içinde olması önemli. İlk günden deprem bölgesine ulaşan dernekler ve aşçılar var” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/cem-yilmaz-hatay-arastirma-hastanesinin-bahcesine-yemek-kamyonumuz-kuruldu-1066741302.html
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vedat milor, aşçı, yemek
Vedat Milor'dan çağrı: Afet bölgesindeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim
16:08 08.02.2023 (güncellendi: 16:09 08.02.2023) Abone ol
Vedat Milor, yemek sektörünü deprem bölgelerinde inisiyatif almaya çağırdı. Milor, "Yemek sektörünün sahada dayanışma içinde olması önemli" dedi.
Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu. Üzerinden üç gün geçen depremlerle ilgili son resmi paylaşımlara göre 8 bin 574 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 133 kişi ise yaralandı.
Depremin ardından sosyal medya ve canlı yayın aracılığıyla sesini duyurabilen depremzedeler, afet bölgesindeki en büyük sorunlardan birinin de su ve gıda olduğunu belirtti.
Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, "Mutfağı olan tüm işletmeleri, şefleri bir tas çorba çıkartmak için afet bölgesine bekliyorum" diyen bir sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi ve yemek
'Yemek sektörünün inisiyatif alması gerekecek'
Milor, kullanıcıya verdiği yanıtta şunları söyledi:
“Bu konuda yemek sektörünün inisiyatif alması gerekecek. Dün iki arkadaşımla neler yapabileceğimizi tartıştık. Oradaki durumu ve ihtiyacı tam olarak anladıktan sonra biz de girişimde bulunacağız. Bölgedeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim."
Deprem bölgeleri ile ilgili bir soruna da değinen Milor, “Gördüğüm temel sorun şu: Bölgeye giden çok şey var ama oradaki organizasyonun ayrıca bunlarla başa çıkması başlı başına bir iş. O yüzden yemek sektörünün sahada dayanışma içinde olması önemli. İlk günden deprem bölgesine ulaşan dernekler ve aşçılar var” ifadelerini kullandı.