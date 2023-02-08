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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/cem-yilmaz-hatay-arastirma-hastanesinin-bahcesine-yemek-kamyonumuz-kuruldu-1066741302.html
Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu
Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu
Cem Yılmaz, Twitter hesabından yemek yüklü kamyonun açıldığını, depremzedelerin faydalanabileceğini duyurdu. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-08T13:51+0300
cem yılmaz
yemek
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
kamyon
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Komedyen Cem Yılmaz, Hatya'daki depremzedelere destek oldu. Sosyal medya paylaşımıyla yemek kamyonlarının depremzedelerin hizmetine açıldığı bilgisini verdi.Yılmaz paylaşımında, "Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahcesine yemek kamyonumuz kuruldu, umut ediyorum ki ulaşan, faydalanan olur. Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/yali-capkini-omer-cop-adam-gibi-dizilerin-oyunculari-canli-yayinda-yardim-toplayacak-1066738642.html
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cem yılmaz, yemek, hatay, kamyon
cem yılmaz, yemek, hatay, kamyon

Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu

12:55 08.02.2023 (güncellendi: 13:51 08.02.2023)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AA
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Cem Yılmaz, Twitter hesabından yemek yüklü kamyonun açıldığını, depremzedelerin faydalanabileceğini duyurdu.
Komedyen Cem Yılmaz, Hatya'daki depremzedelere destek oldu. Sosyal medya paylaşımıyla yemek kamyonlarının depremzedelerin hizmetine açıldığı bilgisini verdi.
Yılmaz paylaşımında, "Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahcesine yemek kamyonumuz kuruldu, umut ediyorum ki ulaşan, faydalanan olur. Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim" ifadelerini kullandı.
Yalı Çapkını - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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