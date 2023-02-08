https://sputniknews.com.tr/20230208/cem-yilmaz-hatay-arastirma-hastanesinin-bahcesine-yemek-kamyonumuz-kuruldu-1066741302.html
Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu
Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu
Cem Yılmaz, Twitter hesabından yemek yüklü kamyonun açıldığını, depremzedelerin faydalanabileceğini duyurdu. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:55+0300
2023-02-08T12:55+0300
2023-02-08T13:51+0300
cem yılmaz
yemek
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
kamyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102595/09/1025950983_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_84cdb15a4304bd51e4acfad80901a7f7.jpg
Komedyen Cem Yılmaz, Hatya'daki depremzedelere destek oldu. Sosyal medya paylaşımıyla yemek kamyonlarının depremzedelerin hizmetine açıldığı bilgisini verdi.Yılmaz paylaşımında, "Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahcesine yemek kamyonumuz kuruldu, umut ediyorum ki ulaşan, faydalanan olur. Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/yali-capkini-omer-cop-adam-gibi-dizilerin-oyunculari-canli-yayinda-yardim-toplayacak-1066738642.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102595/09/1025950983_93:0:844:563_1920x0_80_0_0_a550c317ec1d8c9c67c5807b26e1d62c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cem yılmaz, yemek, hatay, kamyon
cem yılmaz, yemek, hatay, kamyon
Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu
12:55 08.02.2023 (güncellendi: 13:51 08.02.2023) Abone ol
Cem Yılmaz, Twitter hesabından yemek yüklü kamyonun açıldığını, depremzedelerin faydalanabileceğini duyurdu.
Komedyen Cem Yılmaz, Hatya'daki depremzedelere destek oldu. Sosyal medya paylaşımıyla yemek kamyonlarının depremzedelerin hizmetine açıldığı bilgisini verdi.
Yılmaz paylaşımında, "Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahcesine yemek kamyonumuz kuruldu, umut ediyorum ki ulaşan, faydalanan olur. Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim" ifadelerini kullandı.