https://sputniknews.com.tr/20230208/thy-30-bin-kisiyi-deprem-bolgesinden-tahliye-edecek-1066747895.html
THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek
THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek
THY bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını bildirdi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T14:24+0300
2023-02-08T14:24+0300
2023-02-08T14:26+0300
türk hava yolları (thy)
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yolcu taşıma
afet bölgesi
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı.Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/thy-duyurdu-deprem-bolgesinden-ucuslar-ucretsiz--1066711820.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
türk hava yolları (thy), yolcu taşıma, afet bölgesi
türk hava yolları (thy), yolcu taşıma, afet bölgesi
THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek
14:24 08.02.2023 (güncellendi: 14:26 08.02.2023) Abone ol
THY bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı.
Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" ifadelerini kullandı.