https://sputniknews.com.tr/20230208/thy-30-bin-kisiyi-deprem-bolgesinden-tahliye-edecek-1066747895.html

THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek

THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek

THY bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını bildirdi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T14:24+0300

2023-02-08T14:24+0300

2023-02-08T14:26+0300

türk hava yolları (thy)

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yolcu taşıma

afet bölgesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101469/80/1014698038_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_30f56eef39033ebfb23a8085c0e072de.jpg

​​​​​​​Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı.Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230207/thy-duyurdu-deprem-bolgesinden-ucuslar-ucretsiz--1066711820.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk hava yolları (thy), yolcu taşıma, afet bölgesi