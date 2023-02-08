Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/thy-30-bin-kisiyi-deprem-bolgesinden-tahliye-edecek-1066747895.html
THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek
THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek
THY bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını bildirdi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T14:24+0300
2023-02-08T14:26+0300
türk hava yolları (thy)
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yolcu taşıma
afet bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101469/80/1014698038_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_30f56eef39033ebfb23a8085c0e072de.jpg
​​​​​​​Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı.Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/thy-duyurdu-deprem-bolgesinden-ucuslar-ucretsiz--1066711820.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101469/80/1014698038_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_ceb00ef39489c27a3fd69d4a3e6de3cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk hava yolları (thy), yolcu taşıma, afet bölgesi
türk hava yolları (thy), yolcu taşıma, afet bölgesi

THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek

14:24 08.02.2023 (güncellendi: 14:26 08.02.2023)
© FlickrTürk Hava Yolları
Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Flickr
Abone olTelegram
THY bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını bildirdi.
​​​​​​​Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı.
Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" ifadelerini kullandı.
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
THY duyurdu: Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz
Dün, 18:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала