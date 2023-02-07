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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/thy-duyurdu-deprem-bolgesinden-ucuslar-ucretsiz--1066711820.html
THY duyurdu: Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz
THY duyurdu: Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz
THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T18:33+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
thy
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Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden ücretsiz sefer yapacak.Konuyla ilgili açıklamayı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı.Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." ifadelerini kullandı.
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deprem, thy
deprem, thy

THY duyurdu: Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz

18:33 07.02.2023 (güncellendi: 19:01 07.02.2023)
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden ücretsiz sefer yapacak.
Konuyla ilgili açıklamayı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." ifadelerini kullandı.
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