https://sputniknews.com.tr/20230207/thy-duyurdu-deprem-bolgesinden-ucuslar-ucretsiz--1066711820.html
THY duyurdu: Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz
THY duyurdu: Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz
THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T18:33+0300
2023-02-07T18:33+0300
2023-02-07T19:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
thy
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Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden ücretsiz sefer yapacak.Konuyla ilgili açıklamayı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı.Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, thy
THY duyurdu: Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz
18:33 07.02.2023 (güncellendi: 19:01 07.02.2023) Abone ol
THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden ücretsiz sefer yapacak.
Konuyla ilgili açıklamayı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." ifadelerini kullandı.