https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-yazar-gogolun-olum-doseginde-taktigi-maske-65-bin-tlden-acik-artirmaya-cikariliyor-1066729779.html
Rus yazar Gogol'un ölüm döşeğinde taktığı maske 65 bin TL’den açık artırmaya çıkarılıyor
Rus yazar Gogol'un ölüm döşeğinde taktığı maske 65 bin TL’den açık artırmaya çıkarılıyor
Rus müzayede evi Litfond, Nikolay Gogol’un ölüm döşeğindeyken yüzünde bulunan maskeyi, besteci Dmitriy Şostakoviç’in kişisel mektuplarını ve Fyodor... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T05:24+0300
2023-02-08T05:24+0300
2023-02-08T05:24+0300
dünya
nikolay gogol
maske
açık artırma
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Rus müzayede evi Litfond, Gogol'un ölüm döşeğinde taktığı maskeyi 65 bin TL’den açık artırmaya çıkarıyorLitfond Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, “Katılımcılara son derece değerli eşyalar sunulacak. Nikolay Gogol’ün ölüm döşeğinde taktığı maske, 250 bin ruble (yaklaşık 65 bin TL) değerinde. Fyodor Dostoyevskiy’in, 220 bin ruble (58 bin TL) değerinde olan ve yazar hayattayken basılan “Ölüler Evinden Anılar” kitabı. Anna Ahmatova’nın “Requiem” adlı kitabına kendi elleriyle yaptığı düzeltmeler, 100 bin ruble (26 bin TL) değerinde. Boris Kustodiyev’in, Yevgeniy Zamyatin’in 1922 baskılı kitabı için yaptığı illüstrasyonların, 1 milyon 300 bin rubleden (343 bin TL) satışa çıkarılacak olan eskizleri” ifadesine yer verildi.Ayrıca, 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak açık artırmaya, fiyatı 1 milyon 400 bin rubleden başlayan 16. yüzyıla ait Yeni Ahit’in nadir baskısı sunulacak.Sovyet besteci Dmitriy Şostakoviç’in 10 aşk mektubu ile 5 telgrafı da 500 bin rubleden başlayan fiyatla açık artırmaya çıkacak. Söz konusu mektuplar ve telgraflar Boşoy Tiyatrosu sanatçısı Nina İvanova’ya yazıldı.
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nikolay gogol, maske, açık artırma
nikolay gogol, maske, açık artırma
Rus yazar Gogol'un ölüm döşeğinde taktığı maske 65 bin TL’den açık artırmaya çıkarılıyor
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Rus müzayede evi Litfond, Nikolay Gogol’un ölüm döşeğindeyken yüzünde bulunan maskeyi, besteci Dmitriy Şostakoviç’in kişisel mektuplarını ve Fyodor Dostoyevskiy’in hayattayken çıkan “Ölüler Evinden Anılar” adlı kitabı açık artırmayla satışa çıkarıyor.
Rus müzayede evi Litfond, Gogol'un ölüm döşeğinde taktığı maskeyi 65 bin TL’den açık artırmaya çıkarıyor
Litfond Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, “Katılımcılara son derece değerli eşyalar sunulacak. Nikolay Gogol’ün ölüm döşeğinde taktığı maske, 250 bin ruble (yaklaşık 65 bin TL) değerinde. Fyodor Dostoyevskiy’in, 220 bin ruble (58 bin TL) değerinde olan ve yazar hayattayken basılan “Ölüler Evinden Anılar” kitabı. Anna Ahmatova’nın “Requiem” adlı kitabına kendi elleriyle yaptığı düzeltmeler, 100 bin ruble (26 bin TL) değerinde. Boris Kustodiyev’in, Yevgeniy Zamyatin’in 1922 baskılı kitabı için yaptığı illüstrasyonların, 1 milyon 300 bin rubleden (343 bin TL) satışa çıkarılacak olan eskizleri” ifadesine yer verildi.
Ayrıca, 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak açık artırmaya, fiyatı 1 milyon 400 bin rubleden başlayan 16. yüzyıla ait Yeni Ahit’in nadir baskısı sunulacak.
Sovyet besteci Dmitriy Şostakoviç’in 10 aşk mektubu ile 5 telgrafı da 500 bin rubleden başlayan fiyatla açık artırmaya çıkacak. Söz konusu mektuplar ve telgraflar Boşoy Tiyatrosu sanatçısı Nina İvanova’ya yazıldı.