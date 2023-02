New York Times: Ukrayna savaşı kaybediyor ve ABD Rusya ile müzakereleri engelliyor

https://sputniknews.com.tr/20230208/new-york-times-ukrayna-savasi-kaybediyor-ve-abd-rusya-ile-muzakereleri-engelliyor-1066725883.html

New York Times’ta yayınlanan makalede, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik ederek Washington'u çatışmanın içine çektiği ve Moskova ile Kiev arasındaki... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

New York Times yazarı Christopher Caldwell, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik ederek Washington'u çatışmanın içine çektiğini ve Moskova ile savaşı kaybetmek üzere olan Kiev arasındaki olası müzakereleri engellediğini belirtti.Caldwell, “Her iki tarafın da müzakere masasına oturmak için nedenleri var. Ancak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin başka planları var. Tank tedarikinin Ukrayna'nın zafer şansını artırabileceğini düşünüyorlar, ancak Biden'ın stratejisinin kötü bir yanı var; gerilimin tırmanması. Belli bir noktadan sonra, ABD artık Ukraynalılara ‘yardım etmiyor ‘, ‘tavsiye veriyor’... savaş alanında Rusya'nın ana düşmanı olarak Ukrayna'nın yerini alıyor” ifadelerini kullandı.ABD'nin savaşta Ukrayna'nın ‘yerini alma’ anının gelip gelmediğini veya bunun ne zaman olabileceğini anlamanın şimdilik zor olduğunu belirten yazar "Rusya kiminle savaşıyor? Ukrayna ile mi yoksa ABD ile mi? Rusya ile ABD arasındaki savaşı kim başlattı?” diye sorarak, ABD'nin çatışmadaki rolünün, Ukrayna'nın yardım taleplerine yanıt vermekten ‘çok daha daha aktif’ olduğunu vurguladı.İhtilafın, Birinci Dünya Savaşı'ndaki muharebelere benzer hale gelmesi nedeniyle Ukrayna'nın savaşı kaybetmek üzere olduğuna dikkat çeken yazar, bu tür çatışmalarda daha uzun süre dayanabilecek demografik ve endüstriyel kaynaklara sahip tarafın kazanma şansının daha yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

