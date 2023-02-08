https://sputniknews.com.tr/20230208/meteorolojiden-11-kente-sari-kodlu-uyari-yogun-kar-yagisi-bekleniyor-1066731251.html
Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T09:00+0300
2023-02-08T09:00+0300
2023-02-08T09:00+0300
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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ülkenin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyorHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/istanbul-valisi-ali-yerlikayadan-kar-yagisi-uyarisi-1066709608.html
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türkiye, kar, meteoroloji, hava durumu, doğu anadolu
türkiye, kar, meteoroloji, hava durumu, doğu anadolu
Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
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Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkenin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.