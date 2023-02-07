https://sputniknews.com.tr/20230207/istanbul-valisi-ali-yerlikayadan-kar-yagisi-uyarisi-1066709608.html
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T17:35+0300
2023-02-07T17:35+0300
2023-02-07T17:35+0300
yaşam
istanbul
ali yerlikaya
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Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerine yer verdi.
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istanbul, ali yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyarıda bulundu
Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerine yer verdi.