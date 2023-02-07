İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı

Kıymetli Hemşehrilerim,



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da;



🟨Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları 🟨Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.‼️



⏰ 19.00'dan sonra



LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN‼️ pic.twitter.com/vZSHdKuQee