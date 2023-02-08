https://sputniknews.com.tr/20230208/kilicdaroglu-saray-sosyal-medya-iletisimini-kesti-1066759753.html
Kılıçdaroğlu: Saray, sosyal medya iletişimini kesti
Kılıçdaroğlu: Saray, sosyal medya iletişimini kesti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T17:19+0300
2023-02-08T17:19+0300
2023-02-08T17:36+0300
politika
twitter
erişim sorunu
deprem
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Türkiye'de 16:10 itibariyle Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
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twitter , erişim sorunu, deprem
twitter , erişim sorunu, deprem
Kılıçdaroğlu: Saray, sosyal medya iletişimini kesti
17:19 08.02.2023 (güncellendi: 17:36 08.02.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz" dedi.
Türkiye'de 16:10 itibariyle Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.