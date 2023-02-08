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Kılıçdaroğlu: Saray, sosyal medya iletişimini kesti
Kılıçdaroğlu: Saray, sosyal medya iletişimini kesti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T17:19+0300
2023-02-08T17:36+0300
politika
twitter
erişim sorunu
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Türkiye'de 16:10 itibariyle Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
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twitter , erişim sorunu, deprem
twitter , erişim sorunu, deprem

Kılıçdaroğlu: Saray, sosyal medya iletişimini kesti

17:19 08.02.2023 (güncellendi: 17:36 08.02.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz" dedi.
Türkiye'de 16:10 itibariyle Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
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