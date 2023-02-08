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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/kilicdaroglu-gelsinler-tutuklasinlar-1066744585.html
Kılıçdaroğlu: Gelsinler tutuklasınlar
Kılıçdaroğlu: Gelsinler tutuklasınlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-08T13:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
ekrem imamoğlu
tunç soyer
vahap seçer
belediye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, CHP'ye ait belediyelerin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları paylaştı ve "Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkanı İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in paylaşımlarını etiketledi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/ak-partili-turandan-kilicdarogluna-normal-zamandaymisiz-gibi-siyasi-aciklamalarda-bulunuyor-1066742854.html
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem imamoğlu, tunç soyer, vahap seçer , belediye
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem imamoğlu, tunç soyer, vahap seçer , belediye

Kılıçdaroğlu: Gelsinler tutuklasınlar

13:34 08.02.2023 (güncellendi: 13:45 08.02.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar. Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, CHP'ye ait belediyelerin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları paylaştı ve "Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkanı İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in paylaşımlarını etiketledi.

"Biz bu enkazı kaldırırız. Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar. Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
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