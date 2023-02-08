https://sputniknews.com.tr/20230208/kilicdaroglu-gelsinler-tutuklasinlar-1066744585.html
Kılıçdaroğlu: Gelsinler tutuklasınlar
Kılıçdaroğlu: Gelsinler tutuklasınlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:34+0300
2023-02-08T13:34+0300
2023-02-08T13:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
ekrem imamoğlu
tunç soyer
vahap seçer
belediye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, CHP'ye ait belediyelerin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları paylaştı ve "Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkanı İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in paylaşımlarını etiketledi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/ak-partili-turandan-kilicdarogluna-normal-zamandaymisiz-gibi-siyasi-aciklamalarda-bulunuyor-1066742854.html
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem imamoğlu, tunç soyer, vahap seçer , belediye
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem imamoğlu, tunç soyer, vahap seçer , belediye
Kılıçdaroğlu: Gelsinler tutuklasınlar
13:34 08.02.2023 (güncellendi: 13:45 08.02.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar. Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, CHP'ye ait belediyelerin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları paylaştı ve "Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkanı İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in paylaşımlarını etiketledi.
"Biz bu enkazı kaldırırız. Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar. Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar."