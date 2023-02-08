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https://sputniknews.com.tr/20230208/ak-partili-turandan-kilicdarogluna-normal-zamandaymisiz-gibi-siyasi-aciklamalarda-bulunuyor-1066742854.html
AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Normal zamandaymışız gibi siyasi açıklamalarda bulunuyor'
AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Normal zamandaymışız gibi siyasi açıklamalarda bulunuyor'
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, "Vatandaşlarımız kurtarılmayı beklerken, gecenin bir yarısı... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:17+0300
2023-02-08T13:26+0300
politika
deprem
ak parti
bülent turan
kemal kılıçdaroğlu
chp
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Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, dün gece deprem bölgesinden talihsiz bir açıklama yaptığını belirterek, "Keşke önce yaralılarımızı kurtarsaydık; cenazelerimizi defnetseydik; enkazımızı kaldırsaydık." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, "74 yaşında bir siyasinin hatırasına bırakabileceği en kara, en kötü açıklama" olarak niteleyen Turan, "Açıklamayı izleyince onun adına biz utandık. Hangi ülkede 10 ilde 13 milyon vatandaşı etkileyen, 10'a yakın ülkede hissedilen büyüklükte bir deprem oldu? Çok büyük bir afet, enkazların altında vatandaşlarımız kurtarılmayı beklerken gecenin bir yarısı adeta siyasi başarısızlıktan deliye dönmüş, vicdanı kör olmuş bir şekilde çıkmış, normal bir zamandaymışız gibi siyasi açıklamalarda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.Bir seferberlik olduğuna işaret eden Turan, bir yandan vatandaşlar göçük altından çıkarılırken diğer yandan hasarın tespit edilerek yaraların sarılmaya çalışıldığını anımsattı.Turan, "Devletimiz tüm kurumlarıyla milletimizin yanında. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, çok sayıda teşkilat mensubumuz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz gece gündüz zor şartlarda büyük bir mücadele içinde." mesajını verdi.Kılıçdaroğlu'na, "Hangi belediyenize müsaade edilmedi, hangi belediyenize zorluk çıkarıldı?" sorusunu yönelten Turan, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230208/kilicdaroglu-halkimizin-halini-yerinde-gordum-ben-halkimin-kavgasini-verecegim-sonuna-kadar-1066727955.html
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deprem, ak parti, bülent turan, kemal kılıçdaroğlu, chp
deprem, ak parti, bülent turan, kemal kılıçdaroğlu, chp

AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Normal zamandaymışız gibi siyasi açıklamalarda bulunuyor'

13:17 08.02.2023 (güncellendi: 13:26 08.02.2023)
© DHAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© DHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, "Vatandaşlarımız kurtarılmayı beklerken, gecenin bir yarısı, adeta siyasi başarısızlıktan deliye dönmüş, vicdanı kör olmuş şekilde çıkmış, normal bir zamandaymışız gibi siyasi açıklamalarda bulunuyor." şeklinde tepki gösterdi.
Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, dün gece deprem bölgesinden talihsiz bir açıklama yaptığını belirterek, "Keşke önce yaralılarımızı kurtarsaydık; cenazelerimizi defnetseydik; enkazımızı kaldırsaydık." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, "74 yaşında bir siyasinin hatırasına bırakabileceği en kara, en kötü açıklama" olarak niteleyen Turan, "Açıklamayı izleyince onun adına biz utandık. Hangi ülkede 10 ilde 13 milyon vatandaşı etkileyen, 10'a yakın ülkede hissedilen büyüklükte bir deprem oldu? Çok büyük bir afet, enkazların altında vatandaşlarımız kurtarılmayı beklerken gecenin bir yarısı adeta siyasi başarısızlıktan deliye dönmüş, vicdanı kör olmuş bir şekilde çıkmış, normal bir zamandaymışız gibi siyasi açıklamalarda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.
Bir seferberlik olduğuna işaret eden Turan, bir yandan vatandaşlar göçük altından çıkarılırken diğer yandan hasarın tespit edilerek yaraların sarılmaya çalışıldığını anımsattı.
Turan, "Devletimiz tüm kurumlarıyla milletimizin yanında. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, çok sayıda teşkilat mensubumuz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz gece gündüz zor şartlarda büyük bir mücadele içinde." mesajını verdi.
Kılıçdaroğlu'na, "Hangi belediyenize müsaade edilmedi, hangi belediyenize zorluk çıkarıldı?" sorusunu yönelten Turan, şunları kaydetti:
"Çık açıkla, iftira atma. Ama Kılıçdaroğlu'nun niyeti farklı. Keşke bugün devletinin yanında olsaydı. Keşke milletine, deprem bölgesinde fedakarca çalışan kardeşlerimize moral ve motivasyon sebebi olabilseydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu tekrar düşünmeye, makul, insani ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Bugün tek gündemimiz canlarımızı kurtarmak olmalıydı. Bugün ortak bir dil kullanmayacaksak, bugün beraber olamayacaksak ne zaman olacağız? Günün atmosferi, Kılıçdaroğlu'nun hak ettiği cevabı vermemize engel. Allah büyük. Milletimiz her şeyi görüyor."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
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