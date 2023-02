Kılıçdaroğlu: Halkımızın halini yerinde gördüm, ben halkımın kavgasını vereceğim, sonuna kadar

https://sputniknews.com.tr/20230208/kilicdaroglu-halkimizin-halini-yerinde-gordum-ben-halkimin-kavgasini-verecegim-sonuna-kadar-1066727955.html

Deprem bölgesine giden CHP lideri Kılıçdaroğlu buradan yayınladığı video mesajında "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem afet bölgesi Hatay'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı."Herkese merhaba. Adana, Hatay merkezi ilçe ve İskenderun ve Antakya'nın ardından son olarak Şamandıra ilçemizi ziyaret ettik. Belediye başkanlarıyla görüştük, depremzedeleriyle görüştük" ifadeleriyle mesajına başlayan Kılıçdaroğlu "Bu noktada halkımızla paylaşmak istediğim birkaç şey var; ülkemiz korkunç bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Hepimiz biliyoruz ve gözlüyoruz. Burada yürek burkan görüntüler var, kalbimiz sızlıyor. Depremden etkilenen insanlarımıza verebileceğim en önemli mesaj Türkiye'nin kalbi deprem bölgesinde atıyor" dedi.CHP lideri mesajına şöyle devam etti:"Asla ama asla yalnız değilsiniz. Halkımızın duyguları, düşünceleri ve duaları onlarladır. Halkımız yardım etmek için elinden geleni yapmaktadır. Yanınızdayız! Şehirlerimizin, köylerimizin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En ciddi şekilde etkilenen bölgelerde iyileştirme aşamasına geçeceğizBen ve belediye başkanlarım bunun için buradayız. İktidara buradan seslenmek istiyorum; Kovid sırasında çıkarttığınız bürokratik engelleri bu kez kabul etmeyeceğiz. Gerekli yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere olabildiğince hızlı taşıyacağız. Sarayın siyasetiyle de PR çalışmalarıyla da yalan dolan haberleriyle de artık ilgilenmiyoruz.Mesela Bakanlar PR konvoylarla dolaşıyorlar. Ancak burada felaketin koordinasyonu için gerekli tedbirler alınmamış. Türkiye'nin bu konudaki birikiminden de yeterince faydalanılmamış. Bu felaketlerde kamu kurumlarının, belediyelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği önemli, ama belediyelere karşı siyasi bir tavır var.Birçok sivil toplum örgütü de baskı altında yok edildi. Askerimiz de yeterince sokulmadı. Dün sahada 3 bin 500 asker vardı. Doğal bir arama kurtarma personeli olan madencilerimizin sevkinde maalesef çok geç kalındı. Özetle her konuda sınıfta kaldıkları gibi bunda da kaldılar.Devlet nasıl yönetilir? Bilmiyorlar. Vallahi de bilmiyorlar, billahi de bilmiyorlar. Çok net söyleyeyim, bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan’dır. Yirmi yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asıl düşünmüyorum. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyor. Deprem vergilerini çetelere yedirdiler. Hani nerede o para? O paralar da yok. Ömrü boyunca devlete her biçimde vergi veren halk ihtiyacı olduğunda devleti yanında göremedi. Varsa yoksa seçim varsa yoksa saray. Bu ülkeyi ne zaman batırsa 'yanımda ol' çağrıları yapıyor. Hadi orada seninle işim olmaz, olmayacak da. İnsanlarımızın halini gördükçe öfke artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum. Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bürokratik engel mi koyuyorlar? Yapın, dinlemeyin, bu halk ekmek, battaniyeyi bulmak için tutuklanmanız gerekirse tutuklanın, ağızı dalaşı, protokoller bürokrasi bitti, çünkü söz bitti söz.Milyonlarca insanımız sokaklarda. İmkanı olan gece arabasında uyuyor. Binlerce canımız enkaz altında yaralıyız. Hem üzgünüz hem öfkeliyiz. Artık onarma iyileştirme zamanıdır. Milletimiz zaten dayanışma içindedir. Benim Erdoğan ve Sarayı ile dayanışmama gerek yoktur. Başkanlarım gün boyu yanımdaydı ben onlara güveniyorum.Milletimiz ve biz omuz omuza verip bu işin altından kalkacağız. Biz bu şehirleri yeniden ayağa kaldırırız. Milletime söz veriyoruz."

