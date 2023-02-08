https://sputniknews.com.tr/20230208/borsa-5-gun-kapatildi-bugunku-islemler-iptal-edildi-1066760629.html

Borsa 5 gün kapatıldı, bugünkü işlemler iptal edildi

Borsa 5 gün kapatıldı, bugünkü işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul açıklamasında "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T17:34+0300

2023-02-08T17:34+0300

2023-02-08T17:57+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

deprem

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Borsa İstanbul, 14 Şubat'a kadar kapalı olacak.Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi" ifadeleri kullanıldı.Borsa, 14 Şubat akşamına kadar 4 gün daha kapalı kalacak. Bugünkü işlemlerin iptal edilmesine karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230207/ust-uste-2-kez-devre-kesici-uygulanan-borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-yuzde-7-deger-kaybetti-1066696020.html

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