https://sputniknews.com.tr/20230208/borsa-5-gun-kapatildi-bugunku-islemler-iptal-edildi-1066760629.html
Borsa 5 gün kapatıldı, bugünkü işlemler iptal edildi
Borsa 5 gün kapatıldı, bugünkü işlemler iptal edildi
Borsa İstanbul açıklamasında "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T17:34+0300
2023-02-08T17:34+0300
2023-02-08T17:57+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
deprem
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Borsa İstanbul, 14 Şubat'a kadar kapalı olacak.Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi" ifadeleri kullanıldı.Borsa, 14 Şubat akşamına kadar 4 gün daha kapalı kalacak. Bugünkü işlemlerin iptal edilmesine karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/ust-uste-2-kez-devre-kesici-uygulanan-borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-yuzde-7-deger-kaybetti-1066696020.html
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borsa, borsa istanbul, deprem
borsa, borsa istanbul, deprem
Borsa 5 gün kapatıldı, bugünkü işlemler iptal edildi
17:34 08.02.2023 (güncellendi: 17:57 08.02.2023) Abone ol
Borsa İstanbul açıklamasında "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi." denildi.
Borsa İstanbul, 14 Şubat'a kadar kapalı olacak.
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
Borsa, 14 Şubat akşamına kadar 4 gün daha kapalı kalacak. Bugünkü işlemlerin iptal edilmesine karar verildi.