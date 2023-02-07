https://sputniknews.com.tr/20230207/yurtici-kargo-deprem-bolgesine-gidecek-yardimlari-ucretsiz-tasiyacagini-duyurdu-1066678846.html
Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu
Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu
Yurtiçi Kargo, Kahramanmaraş ve çevre illere yapılacak deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T10:03+0300
2023-02-07T10:03+0300
2023-02-07T10:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kargo
ücretsiz
yurtiçi kargo
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yurtiçi Kargo, şubelerinden deprem yardımlarını kabul etmeye başladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine yardım kolisi göndermek isteyen vatandaşlar kolilenmiş yardımlarını istedikleri herhangi bir Yurtiçi Kargo şubesine getirebilecek.Yardımların bakanlıklar tarafından belirlenen listeye uygun olmasının hayati önem taşıdığını belirten şirket yetkilileri, listenin dışında bir ürün gönderilmeye çalışılmasının ya da ikinci el ürün gönderilmesinin çalışmalara fayda yerine zarar verebileceğini de ifade etti.Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Devlet yetkililerinin belirlediği listeye ve kurallara uygun gönderilerinizi #SözVerdiğimizgiGibi en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" denildi.Buna göre yardım kapsamında deprem bölgelerine gönderilebilecek malzemeler şu şekilde belirtildi:
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deprem, kargo, ücretsiz, yurtiçi kargo
deprem, kargo, ücretsiz, yurtiçi kargo
Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu
10:03 07.02.2023 (güncellendi: 10:11 07.02.2023) Abone ol
Yurtiçi Kargo, Kahramanmaraş ve çevre illere yapılacak deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yurtiçi Kargo, şubelerinden deprem yardımlarını kabul etmeye başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine yardım kolisi göndermek isteyen vatandaşlar kolilenmiş yardımlarını istedikleri herhangi bir Yurtiçi Kargo şubesine getirebilecek.
Yardımların bakanlıklar tarafından belirlenen listeye uygun olmasının hayati önem taşıdığını belirten şirket yetkilileri, listenin dışında bir ürün gönderilmeye çalışılmasının ya da ikinci el ürün gönderilmesinin çalışmalara fayda yerine zarar verebileceğini de ifade etti.
Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Devlet yetkililerinin belirlediği listeye ve kurallara uygun gönderilerinizi #SözVerdiğimizgiGibi en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" denildi.
Buna göre yardım kapsamında deprem bölgelerine gönderilebilecek malzemeler şu şekilde belirtildi:
Temizlik ve hijyen malzemeleri