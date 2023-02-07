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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/yurtici-kargo-deprem-bolgesine-gidecek-yardimlari-ucretsiz-tasiyacagini-duyurdu-1066678846.html
Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu
Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu
Yurtiçi Kargo, Kahramanmaraş ve çevre illere yapılacak deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T10:03+0300
2023-02-07T10:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kargo
ücretsiz
yurtiçi kargo
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yurtiçi Kargo, şubelerinden deprem yardımlarını kabul etmeye başladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine yardım kolisi göndermek isteyen vatandaşlar kolilenmiş yardımlarını istedikleri herhangi bir Yurtiçi Kargo şubesine getirebilecek.Yardımların bakanlıklar tarafından belirlenen listeye uygun olmasının hayati önem taşıdığını belirten şirket yetkilileri, listenin dışında bir ürün gönderilmeye çalışılmasının ya da ikinci el ürün gönderilmesinin çalışmalara fayda yerine zarar verebileceğini de ifade etti.Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Devlet yetkililerinin belirlediği listeye ve kurallara uygun gönderilerinizi #SözVerdiğimizgiGibi en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" denildi.Buna göre yardım kapsamında deprem bölgelerine gönderilebilecek malzemeler şu şekilde belirtildi:
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deprem, kargo, ücretsiz, yurtiçi kargo
deprem, kargo, ücretsiz, yurtiçi kargo

Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu

10:03 07.02.2023 (güncellendi: 10:11 07.02.2023)
© AADeprem Kahramanmaraş
Deprem Kahramanmaraş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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Yurtiçi Kargo, Kahramanmaraş ve çevre illere yapılacak deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yurtiçi Kargo, şubelerinden deprem yardımlarını kabul etmeye başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine yardım kolisi göndermek isteyen vatandaşlar kolilenmiş yardımlarını istedikleri herhangi bir Yurtiçi Kargo şubesine getirebilecek.
Yardımların bakanlıklar tarafından belirlenen listeye uygun olmasının hayati önem taşıdığını belirten şirket yetkilileri, listenin dışında bir ürün gönderilmeye çalışılmasının ya da ikinci el ürün gönderilmesinin çalışmalara fayda yerine zarar verebileceğini de ifade etti.
Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Devlet yetkililerinin belirlediği listeye ve kurallara uygun gönderilerinizi #SözVerdiğimizgiGibi en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" denildi.
Buna göre yardım kapsamında deprem bölgelerine gönderilebilecek malzemeler şu şekilde belirtildi:
Eldiven
Mont
Bot
Bere
Temizlik ve hijyen malzemeleri
Battaniye
Powerbank
Konserve Gıda
Çocuk Bezi
Çocuk Maması
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