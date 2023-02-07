https://sputniknews.com.tr/20230207/ptt-deprem-bolgesine-yonelik-bireysel-yardimlari-ucretsiz-ulastiracak-1066687277.html
PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak
PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak
PTT AŞ, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:25+0300
2023-02-07T12:25+0300
2023-02-07T12:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ptt
kargo
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PTT AŞ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi:Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:
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deprem, ptt, kargo
PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak
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PTT AŞ, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu.
PTT AŞ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi:
"Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olmasını önemle rica ederiz."
Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:
Kadın-erkek-çocuk kışlık her türlü giyim eşyası
Kişisel temizlik ve hijyen malzemesi
Yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu
Su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı
Çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık