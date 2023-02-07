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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/ptt-deprem-bolgesine-yonelik-bireysel-yardimlari-ucretsiz-ulastiracak-1066687277.html
PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak
PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak
PTT AŞ, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:25+0300
2023-02-07T12:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ptt
kargo
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PTT AŞ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi:Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:
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deprem, ptt, kargo
deprem, ptt, kargo

PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak

12:25 07.02.2023
© İHA / SEDAT IRMAKDiyarbakır'da PTT şubesinde soygun
Diyarbakır'da PTT şubesinde soygun - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© İHA / SEDAT IRMAK
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PTT AŞ, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu.
PTT AŞ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi:
"Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olmasını önemle rica ederiz."
Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:
Elektrikli ısıtıcı
Kadın-erkek-çocuk kışlık her türlü giyim eşyası
Bebek bezi
Kişisel temizlik ve hijyen malzemesi
Çocuk maması
Powerbank
Yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu
Su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı
Çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık
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