https://sputniknews.com.tr/20230207/spor-kuluplerinden-depremzedeler-icin-yardim-kampanyasi-1066673417.html

Spor kulüplerinden depremzedeler için yardım kampanyası

Spor kulüplerinden depremzedeler için yardım kampanyası

Spor kulüpleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T04:03+0300

2023-02-07T04:03+0300

2023-02-07T04:03+0300

spor

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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.Kampanyanın detaylarının önümüzdeki süreçte paylaşılacağı duyuruldu.Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'dan depremzedeler için yardım kampanyasıKonuyla ilgili olarak grubun sosyal hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:GalatasaraySarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere belirlenen ürünlerin Nef Stadı ve Taçspor Tesisleri'nde toplanarak depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.Açıklamada, tüm sporseverlere yardım çağrısında bulunuldu.İhtiyaç listesinde belirlenen ürünler şöyle: Çadır İçi Soba, Uyku Tulumu, Standart ve Termal Battaniye, Cep Isıtıcısı, Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank, Termal İçlik, Kışlık Eldiven-Bere-Atkı, Polar Battaniye, Polar Ara Katman, Kalın Kazak, Kışlık Bot, Kışlık Çorap, Bebek Maması, Hijyen Malzemeleri (Bebek bezi-Hijyenik ped), El Feneri ve kalem pil.FenerbahçeSarı-lacivertli kulüpten kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:AFAD ihtiyaç listesinde ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi ürünler yer alıyor.TrabzonsporKulübün sitesinden yapılan açıklamada, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere çalışma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:AntalyasporKulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor Store'da bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, sweatshirt ve battaniye gibi kışlık ürünlerin depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi.Ayrıca 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneğinin de depremzedeler için 10 tır insani yardım topladığı belirtilen açıklamada, taraftarların kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'ne yardımlarını ulaştırabileceği kaydedildi.Çaykur RizesporYeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için Rize Valiliği başta olmak üzere bütün kurumların faaliyete başladığı belirtildi.Deprem bölgesine ulaştırılacak yardım malzemeleri için Rize'de afet koordinasyon merkezleri oluşturulduğu anımsatılan açıklamada, il merkezinde Çay Çarşısı sahil otoparkı yanında ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik maddeleri, iç ve dış giyim, kuru gıda gibi malzemelerin ihtiyaç bölgelerine gönderilmesinin sağlanacağı kaydedildi.Açıklamada, Çaykur Rizespor Kulübünün depremden etkilenenlere yardımların en kısa sürede ulaştırılması için çalışma içinde olduğu vurgulanarak, "Kulübümüz mağaza stoklarındaki lisanslı ürünlerimizden çocuk kıyafetleri, mont, atkı, bere, eldiven ve yağmurluklarımızın tamamını deprem bölgelerine gönderecektir" ifadesine yer verildi.KonyasporArabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, mağaza ve depolarındaki tüm kışlık ürünleri, depremlerden etkilenen bölgelere gönderdiklerini duyurdu.Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere Konya Store mağaza ve depolarındaki tüm kışlık ürünlerin bölgeye gönderilmek üzere Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildiğini bildirdi.Ürünleri taşıyan tırların yola çıkmaya başladığını duyuran Özgökçen, şunları kaydetti:"Depremden etkilenen 50 ailemizi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun localarında konuk edebileceğimiz AFAD yetkililerine bildirilmiştir. Ayrıca, bölgedeki futbol takımlarıyla irtibatta olan kulübümüz, Koyuncu Grup Kayacık Tesislerimizi bir futbol kulübümüzle paylaşmaya hazırdır.Deprem bölgesine gönderilecek ikinci tırımız ise taraftarlarımızın desteğiyle gerçekleşecektir. Bu konudaki gerekli açıklamalar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. İhtiyaç halinde ise konteyner evlerimiz de deprem bölgelerine gönderilecektir.Bu acı günleri, yardımlaşma bilinciyle geride bırakacağımızı biliyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim."

https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-77-ve-76-buyuklugunde-deprem-1066643021.html

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depremzede, destek, yardım, çağrı, kampanya, süper lig, spor toto süper lig