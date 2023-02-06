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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem | AFAD: 1498 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem | AFAD: 1498 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:54+0300
2023-02-06T17:51+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
recep tayyip erdoğan
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
yıkım
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kahramanmaraş, deprem, recep tayyip erdoğan, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yıkım, новый онлайн для белой редактуры
kahramanmaraş, deprem, recep tayyip erdoğan, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yıkım, новый онлайн для белой редактуры
deprem - Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem | AFAD: 1498 kişi hayatını kaybetti

16:54 06.02.2023 (güncellendi: 17:51 06.02.2023)
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD, 10 ilde toplam can kaybının 1498'e yükseldiğini, yaralı sayısının 8 bin 533 ve yıkılan bina sayısı ise 2 bin 834 olarak kaydedildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
10 ilde toplam can kaybı 1122'ye yükseldi. Yaralı sayısı 7 bin 634, yıkılan bina sayısı ise 2 bin 834.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açılama yapan Erdoğan, "Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık." dedi. Deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyen Erdoğan, "Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz" diye konuştu.
Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip ediyor.
Bölgeden son gelişmeler Sputnik’in canlı anlatımında:
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18:07 06.02.2023
İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde yangın çıktı
İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.
Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.
Yangın dronla da görüntülendi.
17:54 06.02.2023
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
TÜRKİYE
EPGİS: Bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş, istasyonlara ikmal yapılmaktadır
17:40
17:49 06.02.2023
YÖK, bazı illerdeki üniversitelerde bahar yarıyılı eğitim-öğretim döneminin ertelendiğini bildirdi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, yurt ve kampüs imkanları ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim döneminin, daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki yükseköğretim kurumlarında, bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemine ara verildiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Yurt ve kampüs imkanlarının ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir" bilgisine yer verildi.
17:46 06.02.2023
Malezya, Hindistan ve Pakistan Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek ekibi gönderecek
Malezyalı yetkililer, Malezya Özel Arama Kurtarma Timi'ne (SMART) bağlı 75 uzmanın, arama kurtarma operasyonunda kullanılacak ekipmanlarla bu akşam Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaptığı yazılı açıklamada, can kaybı, yaralanma ve büyük yıkımdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek "Malezya hükümeti ve halkı adına depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Hindistan
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirti.
Başbakan Modi, Hindistan'ın, Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.
Öte yandan, Hindistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, eğitimli arama kurtarma köpekleri ile özel ekipmanlarla donanımlı yüz kişiden oluşan Ulusal Afetle Müdahale Gücü'ne (NDRF) bağlı iki ekibin depremden etkilenen bölgelere gönderileceği belirtildi.
Açıklamada, "Uzman doktor ve acil müdahale personelinden oluşan özel bir ekip de bölgeye gönderilmek üzere hazırlık yapılıyor." ifadesine yer verildi.
Yardım malzemelerinin gönderiminin ise Hindistan'ın Ankara ve İstanbul'daki temsilcilikleri ile Türkiye'deki yetkili mercilerin koordinesinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Pakistan
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerdeki can ve mal kaybı dolayısıyla ülkesinin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.
Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını ve taziyelerini ilettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Pakistan'ın bu zor zamanda Türk kardeşlerine yardım etmek için her şeyi yapacağını söylediğini aktaran Şerif, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi, doktor ve paramediklerin gönderileceğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif'in Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) verdiği direktif doğrultusunda aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer kritik ürünlerin bulunduğu malzemeler Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanıyor.
Üst düzey kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 kişilik arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini taşıyan 2 C-130 nakliye uçağının hazırlandığını ve bu gece Türkiye'ye doğru yola çıkmasının beklendiğini söyledi.
17:21 06.02.2023
AFAD: 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alındı
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Toplam 9 bin 698 arama kurtarma personeli, 216 araç ve 1511 iş makinası görevlendirilmiştir. An itibarıyla toplam 2 bin 834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır" denildi.
17:17 06.02.2023
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
TÜRKİYE
Depremler nedeniyle Türkiye'de tüm okulların eğitimine 1 hafta ara verildi
17:01
17:15 06.02.2023
TCDD: 1080 kişi kapasiteli pulman, kuşetli, yemekli ve jeneratör vagondan oluşan 22 adet yolcu vagonu AFAD'a tahsis edildi
Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD), Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ve ısınma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, toplam 1080 kişi kapasiteli pulman, kuşetli, yemekli ve jeneratör vagondan oluşan 22 adet yolcu vagonu AFAD'a tahsis edildi" ifadelerine yer verdi.
16:57 06.02.2023
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı
Depremin ardından çalışmalara katılacak Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya geldi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipleri taşıyan uçak, Şakirpaşa Havalimanı'na indi.
Tuğgeneral Muharrem Hasanov, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 420 personelin, yaşanan depremin zararlarını ortadan kaldırmak için Adana'ya geldiğini söyledi. Hasanov, ekiplerinin Türkiye'nin yaralarının sarılması için son dakikaya kadar burada görev yapacağını dile getirdi.
Ekiplerin çalışmalarına 4 arama kurtarma köpeğinin de katılacağı öğrenildi.
16:54 06.02.2023
7 yaşındaki bir çocuk 7 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
TÜRKİYE
AFAD: Depremlerde 1.498 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı
16:41
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