Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem | AFAD: 1498 kişi hayatını kaybetti

Malezya, Hindistan ve Pakistan Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek ekibi gönderecek

Malezyalı yetkililer, Malezya Özel Arama Kurtarma Timi'ne (SMART) bağlı 75 uzmanın, arama kurtarma operasyonunda kullanılacak ekipmanlarla bu akşam Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaptığı yazılı açıklamada, can kaybı, yaralanma ve büyük yıkımdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek "Malezya hükümeti ve halkı adına depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirti.

Başbakan Modi, Hindistan'ın, Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Hindistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, eğitimli arama kurtarma köpekleri ile özel ekipmanlarla donanımlı yüz kişiden oluşan Ulusal Afetle Müdahale Gücü'ne (NDRF) bağlı iki ekibin depremden etkilenen bölgelere gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, "Uzman doktor ve acil müdahale personelinden oluşan özel bir ekip de bölgeye gönderilmek üzere hazırlık yapılıyor." ifadesine yer verildi.

Yardım malzemelerinin gönderiminin ise Hindistan'ın Ankara ve İstanbul'daki temsilcilikleri ile Türkiye'deki yetkili mercilerin koordinesinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerdeki can ve mal kaybı dolayısıyla ülkesinin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını ve taziyelerini ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Pakistan'ın bu zor zamanda Türk kardeşlerine yardım etmek için her şeyi yapacağını söylediğini aktaran Şerif, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi, doktor ve paramediklerin gönderileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif'in Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) verdiği direktif doğrultusunda aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer kritik ürünlerin bulunduğu malzemeler Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Üst düzey kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 kişilik arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini taşıyan 2 C-130 nakliye uçağının hazırlandığını ve bu gece Türkiye'ye doğru yola çıkmasının beklendiğini söyledi.