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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/prof-dr-sozbilirden-kahramanmaras-merkezli-depremlere-iliskin-aciklama-1066713900.html
Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T19:50+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
prof. dr. hasan sözbilir
deprem
gaziantep
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Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.Çalışmalar sırasında 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yeri bulduklarını aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230207/prof-dr-sozbilir-17-agustos-kocaeli-ve-duzce-depremlerinin-toplamindan-daha-uzun-kirilma-mevcut-1066685064.html
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prof. dr. hasan sözbilir, deprem, gaziantep
prof. dr. hasan sözbilir, deprem, gaziantep

Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama

19:50 07.02.2023 (güncellendi: 19:51 07.02.2023)
© İHASuriye- Deprem
Suriye- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© İHA
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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini söyledi.
Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.
Çalışmalar sırasında 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yeri bulduklarını aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:
"Fay yeryüzünde ortalama 3 metre atım yaratmış, bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelemesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda. Bunu Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında gözlemledik."
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Prof. Dr. Sözbilir: 17 Ağustos, Kocaeli ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun kırılma mevcut
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