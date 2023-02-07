https://sputniknews.com.tr/20230207/prof-dr-sozbilirden-kahramanmaras-merkezli-depremlere-iliskin-aciklama-1066713900.html

Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama

Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T19:50+0300

2023-02-07T19:50+0300

2023-02-07T19:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

prof. dr. hasan sözbilir

deprem

gaziantep

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Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.Çalışmalar sırasında 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yeri bulduklarını aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230207/prof-dr-sozbilir-17-agustos-kocaeli-ve-duzce-depremlerinin-toplamindan-daha-uzun-kirilma-mevcut-1066685064.html

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