Prof. Dr. Sözbilir: 17 Ağustos, Kocaeli ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun kırılma mevcut

"Halkın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması gerekiyor. Deprem bölgesinde şunu gördüm, sivil araçlar yardım ve arama kurtarma araçlarından 10 kat daha fazla. Bu da enkaz altında kalanlara gitmesi gereken yardımların zamanında ulaşmamasına neden oluyor. Enkaz altındaki insanlarımızın 72 saatlik yaşam vakti gittikçe daralıyor. Enkaz dışındaki halk trafiğin kitlenmesine neden olacak şekilde, böyle devam ederse enkaz altındakilerin can kaybı artacak. Ben Hataylı bir bilim insani olarak seslenmek istiyorum; enkaz altındaki akrabalarınızın, arkadaşlarınızın kurtarılmasını istiyorsanız hayati bir neden olmadıkça trafiğe çıkmayın, şehir giriş çıkışlarının kilitlenmesine neden olmayın."