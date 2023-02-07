https://sputniknews.com.tr/20230207/ortadogu-ulkelerinden-turkiyeye-destek-icin-hava-koprusu-1066673958.html

Ortadoğu ülkelerinden Türkiye'ye destek için hava köprüsü

Ortadoğu ülkelerinden Türkiye'ye destek için hava köprüsü

Ortadoğu'dan 12'si Arap ülkesi, olmak üzere toplam 14 ülke, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilerinin... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T05:02+0300

2023-02-07T05:02+0300

2023-02-07T05:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

türkiye

deprem

ortadoğu

yardım

insani yardım

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Birçok Ortadoğu ülkesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye'ye yardım için yeni girişimlerde bulunacaklarını duyurudu.Yardımda bulunacağını söyleyen ülkeler şu şekilde: KatarKatar haber ajansına göre, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulması talimatı verdi. Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekip gelecek. Bir meydan hastanesi, insani yardımlar ve kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getirilecek.KuveytKuveyt haber ajansı Kuna'nın verdiği bilgiye göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, Türkiye'ye depremle mücadele için yardım malzemeleri ve tıbbi ekipler için benzeri bir hava köprüsü kurulacak.Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım desteğinin yanı sıra, arama kurtarma ekibi ve meydan hastanesi kurulması yönünde talimat verdi.MısırMısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Şukri, görüşmede, Mısır'ın Türkiye'ye acil insani yardım gönderme kararı aldığını bildirdi.ÜrdünÜrdün Dışişleri Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın iki kardeş ülke Türkiye ve Suriye'deki kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere yardımların gönderilmesi emri verdiğini duyurdu.TunusTunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kays Said'in Türkiye ve Suriye'ye acil yardım yapılması ve talimatı verdiğini duyurdu. Said, askeri uçakların, iki kardeş ülkeye bu yardımların ulaştırılması için askeri uçakların hareket edeceğini belirtti.FilistinBaşbakanlığın yazılı açıklamasına göre, Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin kurtarılması çalışmalarına katılacak bir ekibin gönderilmesi konusunda Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan talimat verildiğini kaydetti.IrakIrak resmi haber ajansı (INA), Irak Kızılayının Türkiye'deki enkaz çalışmalarına katılmak üzere bir ekip göndereceğini, ayrıca Suriye'ye 60 tonluk insani yardım ve tıbbi malzeme ulaştıracağını duyurdu.BahreynBahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Kraliyet İnsani Çalışmalar Kurumuna Türkiye ve Suriye için gerekli olan acil insani yardımların yapılması emrini verdi.CezayirCezayir devlet radyosuna göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatıyla Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından bir ekip Türkiye'ye gönderilecek. Yerel basında arama kurtarma ekibinin 89 kişiden ulaşacağı bilgisi yer aldı.LübnanLübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, yaptığı basın açıklamasında, Bakanlar Kurulunda Türkiye'deki depremlerin de gündeme geldiğini, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 72 kişilik bir ekip göndereceklerini söyledi.LibyaUlusal Birlik Hükümeti Twitter hebasından yapılan paylaşıma göre, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgelerine teknisyenlerden oluşan 55 kişilik bir ekip gönderme talimatı verdi.İranİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran Kızılayı arama, kurtarma ekiplerinin bu gece Türkiye'ye hareket edeceğini iletti.Öte yandan İran Kızılayı da 6 timden oluşan arama, kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığını bildirdi.İsrailİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada, Bakan'ın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Türkiye'deki depremzedelere yardım faaliyetlerini görüştüğü ve ihtiyaç halinde bir sahra hastanesi kurulmasını onayladığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-77-ve-76-buyuklugunde-deprem-1066643021.html

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