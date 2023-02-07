https://sputniknews.com.tr/20230207/fransada-meclis-emeklilik-reformuna-iliskin-referandum-talebini-reddetti-1066665132.html
Fransa'da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti
Fransa'da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti
Fransa'da Ulusal Meclis, tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini de içeren 2 önergeyi reddetti. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T00:52+0300
2023-02-07T00:52+0300
2023-02-07T00:52+0300
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Fransa'da Ulusal Meclis, tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini de içeren 2 önergeyi reddetti.Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor.Oturumda, tasarının tamamen reddedilmesine ilişkin aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin sunduğu önerge 243 'evet' oyuna karşı 292 'hayır' oyuyla reddedildi.Öte yandan, aşısı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik reformuna ilişkin tasarıyla ilgili referandum talebine ilişkin önerge 101'e karşı 272 'hayır' ile reddedildi.Tartışmalı emeklilik reformuBaşbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını açıklamıştı.Reforma karşı olan sendikaların çağrısıyla birçok sektörde çalışanlar greve gitmiş, ülke genelinde protestolar düzenlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230131/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-karsiti-protestolara-polis-mudahale-etti--1066406503.html
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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, meclis, ret
fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, meclis, ret
Fransa'da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti
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Fransa'da Ulusal Meclis, tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini de içeren 2 önergeyi reddetti.
Fransa'da Ulusal Meclis, tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini de içeren 2 önergeyi reddetti.
Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor.
Oturumda, tasarının tamamen reddedilmesine ilişkin aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin sunduğu önerge 243 'evet' oyuna karşı 292 'hayır' oyuyla reddedildi.
Öte yandan, aşısı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik reformuna ilişkin tasarıyla ilgili referandum talebine ilişkin önerge 101'e karşı 272 'hayır' ile reddedildi.
Tartışmalı emeklilik reformu
Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını açıklamıştı.
Reforma karşı olan sendikaların çağrısıyla birçok sektörde çalışanlar greve gitmiş, ülke genelinde protestolar düzenlenmişti.