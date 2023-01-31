https://sputniknews.com.tr/20230131/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-karsiti-protestolara-polis-mudahale-etti--1066406503.html

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtı protestolara polis müdahale etti

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtı protestolara polis müdahale etti

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği grev ve gösteriler başladı. Başkent Paris'te göstericilere... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T18:54+0300

2023-01-31T18:54+0300

2023-01-31T19:41+0300

dünya

fransa

grev

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Sendikaların çağrısıyla çok sayıda kentte enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörün katılım sağladığı gösteriler nedeniyle ülke genelinde Fransızlar sokağa çıktı. Ülke basınındaki haberlere göre, halk 300'den fazla noktada hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reformunu protesto ediliyor.Başkent Paris'te polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldıEyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ulusal grev" nedeniyle kulenin yarına kadar kapalı olduğu ifade edildi.Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve ücretsiz olacağı kaydedildi.Hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla ülke genelinde eğitim, ulaşım, enerji, kamu gibi sektör çalışanları greve giderken, Marsilya, Toulouse, Aras gibi kentlerde reforma karşı gösteriler başladı.Hükümetin tartışmalı emeklilik reformuBaşbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.Fransa'da enerji sendikalarından şubatta 3 günlük grev kararıFransa'da enerji sendikaları, 6-7-8 Şubat için grev kararı alarak sektör çalışanlarını hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestoya çağırdı.Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki Enerji ve Maden Sendikaları Genel Sekreteri Fabrice Coudour, ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF ve diğer enerji kuruluşlarının çalışanlarını grevlerine destek vermeye çağırdı.Coudour, sendikaların 6-7-8 Şubat'ta greve gideceğini açıkladı.Diğer yandan CGT de Fransız petrol devi TotalEnergies başta olmak üzere ülkedeki petrol rafinerilerinde 6 Şubat'ta grev kararı aldı.CGT ve Sud-Rail sendikaları, 6-7 Şubat için demir yolu çalışanlarını da kapsayan grev kararı almıştı.Ülke genelinde bugün de 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği ve her sektörden yoğun katılımların öngörüldüğü gösteriler sabahtan itibaren başladı.

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