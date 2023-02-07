Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230207/cumhurbaskani-erdogan-abdullah-gul-ile-gorustu-1066704481.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü. Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:04+0300
2023-02-07T16:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
abdullah gül
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042465716_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_270180e912b8884c3e94395faad75053.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230207/chpli-ozkoc-erdoganin-genel-baskanimizi-aramasi-halinde-ortak-bir-yol-konusunda-geregini-yapariz-1066704165.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042465716_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_88e0d4add76dc9a94dafd8fb93efa4b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, abdullah gül, deprem
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, abdullah gül, deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile görüştü

16:04 07.02.2023 (güncellendi: 16:14 07.02.2023)
© AA / ArşivRecep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül
Recep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA / Arşiv
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü. Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Engin Özkoç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CHP'li Özkoç: Erdoğan'ın genel başkanımızı araması halinde, ortak bir yol konusunda gereğini yaparız
15:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала