https://sputniknews.com.tr/20230207/cumhurbaskani-erdogan-abdullah-gul-ile-gorustu-1066704481.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü. Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T16:04+0300

2023-02-07T16:04+0300

2023-02-07T16:14+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

abdullah gül

deprem

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230207/chpli-ozkoc-erdoganin-genel-baskanimizi-aramasi-halinde-ortak-bir-yol-konusunda-geregini-yapariz-1066704165.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, abdullah gül, deprem