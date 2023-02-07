https://sputniknews.com.tr/20230207/chpli-ozkoc-erdoganin-genel-baskanimizi-aramasi-halinde-ortak-bir-yol-konusunda-geregini-yapariz-1066704165.html

CHP'li Özkoç: Erdoğan'ın genel başkanımızı araması halinde, ortak bir yol konusunda gereğini yaparız

CHP'li Özkoç: Erdoğan'ın genel başkanımızı araması halinde, ortak bir yol konusunda gereğini yaparız

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında görüşme beklenip beklenmediğine dair "Bunu büyük bir ciddiyetle ve samimiyetle kabul eder... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T15:59+0300

2023-02-07T15:59+0300

2023-02-07T15:59+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

politika

chp

engin özkoç

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

tbmm

ak parti

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bugüne kadar eşine rastlanmamış bir deprem yaşandığını; çok sayıda insanın enkaz altında bulunduğunu ve yaralıların olduğunu söyledi.Şu anda düşünmeleri gereken tek şeyin, enkaz altındaki vatandaşların bir an önce hayata kavuşmalarını sağlamak olduğunu belirten Özkoç, "Deprem bölgesinde çok ciddi sıkıntılar baş gösteriyor ancak gerçekleri hep beraber görmeli ve ona göre birlikte mücadele etmeliyiz. Yapılması gerekenleri hızlı ve soğukkanlı bir şekilde yapmalıyız." diye konuştu.Depremin olduğu gecenin sabahında CHP Genel Merkezi'nde acil kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Özkoç, vatandaşların direkt ulaşabilecekleri telefon hattı oluşturulduğunu, 24 saat açık olan telefona gelen çağrıları, başta AFAD olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettiklerini ve takibini yaptıklarını ifade etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, depremin ardından 11 ilin vali ve belediye başkanlarını aradığını, daha sonra da randevu aldığı AFAD tarafından bilgilendirildiğini anlatan Özkoç, şu anda 10 ilde 10 genel başkan yardımcısının görev yaptığını, afet bölgesinde 82 milletvekili, parti meclisi üyeleri, gençlik ve kadın kollarının çalıştığını aktardı. Ülke genelindeki CHP örgütlerinin, vatandaşların ulaştırdığı insani yardımları düzgün bir şekilde afet bölgesine ulaştırmak için çalıştığını dile getiren Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bölgeden felaket sesleri ve çığlıklar yükselmektedir'Engin Özkoç, vatandaşların barınma ihtiyaçları konusunda Antalya, Bodrum, Marmaris, Çeşme, Adana, Mersin ve birçok bölgede otel, yazlık ve misafirhanelerin hazır durumda bekletildiğini, vatandaşları ağırlamak için ilgili bakanlıkların kendilerini yönlendirmesini beklediklerini vurguladı. Özkoç, barınma ihtiyacı konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığının, otel, misafirhane ve kamu tesisleriyle ilgili başlattığı çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti."Bu elbette büyük bir deprem, Türkiye güçlü bir devlettir ancak bu gücün doğru kullanılması ve organize edilmesi şarttır" diyen Özkoç, şunları kaydetti:Özkoç, Milli Savunma Bakanlığının bazı askeri birlikleri deprem bölgesine yönlendirmeye başladığını, ancak askerlerin şu ana kadar vatandaşların yanında olmamasının düşündürücü olduğunu dile getirdi.Engin Özkoç, bazı siyasetçilerin, bölgelerdeki vahim duruma rağmen her şey yolundaymış gibi yaptıkları açıklamaların, herkesin canını yaktığını belirterek, "İğrenç bir siyaset dilinden derhal uzaklaşmalıyız. Şu anda mesele siyaset değil, milletimizin feryadı ve o feryadın dindirilmesidir." dedi.'Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır'CHP olarak deprem bölgelerinde yapılması gerekenleri de açıklayan Özkoç, şunları paylaştı:'Erdoğan'ın araması durumunda ciddiyetle kabul eder gereğini yaparız'Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi bekleyip beklemedikleri yönündeki soru üzerine, böyle durumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmadan bütün belediye başkanlarını araması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özkoç, şöyle devam etti:

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deprem, politika, chp, engin özkoç, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, tbmm, ak parti