https://sputniknews.com.tr/20230207/cift-kol-nakli-yapilan-mustafa-sagir-depremde-hayatini-kaybetti-1066700984.html

Çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti

Çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti

Antalya'da 7 yıl önce kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T14:59+0300

2023-02-07T14:59+0300

2023-02-07T15:05+0300

deprem

adıyaman

hayatını kaybedenler

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da 7 yıl önce kol nakli yapılan Mustafa Sağır'ın Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Adıyaman'da hayatını kaybettiğini açıkladı. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinden gelen haberler ne yazık ki çok kötü. 7 yıl önce kol nakli yaptığımız Mustafa Sağır'ı da kaybettik. Oysa yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı. Sayı arttıkça kavramak zorlaşıyor belki ama her bir kaybın önemi büyük" ifadelerine yer verdi.Adıyaman'da, tarlada bulduğu amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu iki kolunu da kaybeden 36 yaşındaki Mustafa Sağır'a, 2 Şubat 2016'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emin Konar'ın bağışlanan kolları nakledilmişti.Sağır, naklin ardından memleketi Adıyaman'a dönmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html

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