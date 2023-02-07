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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/cift-kol-nakli-yapilan-mustafa-sagir-depremde-hayatini-kaybetti-1066700984.html
Çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti
Çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti
Antalya'da 7 yıl önce kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:59+0300
2023-02-07T15:05+0300
deprem
adıyaman
hayatını kaybedenler
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da 7 yıl önce kol nakli yapılan Mustafa Sağır'ın Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Adıyaman'da hayatını kaybettiğini açıkladı. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinden gelen haberler ne yazık ki çok kötü. 7 yıl önce kol nakli yaptığımız Mustafa Sağır'ı da kaybettik. Oysa yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı. Sayı arttıkça kavramak zorlaşıyor belki ama her bir kaybın önemi büyük" ifadelerine yer verdi.Adıyaman'da, tarlada bulduğu amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu iki kolunu da kaybeden 36 yaşındaki Mustafa Sağır'a, 2 Şubat 2016'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emin Konar'ın bağışlanan kolları nakledilmişti.Sağır, naklin ardından memleketi Adıyaman'a dönmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html
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deprem, adıyaman, hayatını kaybedenler
deprem, adıyaman, hayatını kaybedenler

Çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti

14:59 07.02.2023 (güncellendi: 15:05 07.02.2023)
© AAÇift kol nakli yapılan Mustafa Sağır
Çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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Antalya'da 7 yıl önce kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da 7 yıl önce kol nakli yapılan Mustafa Sağır'ın Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Adıyaman'da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinden gelen haberler ne yazık ki çok kötü. 7 yıl önce kol nakli yaptığımız Mustafa Sağır'ı da kaybettik. Oysa yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı. Sayı arttıkça kavramak zorlaşıyor belki ama her bir kaybın önemi büyük" ifadelerine yer verdi.
Adıyaman'da, tarlada bulduğu amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu iki kolunu da kaybeden 36 yaşındaki Mustafa Sağır'a, 2 Şubat 2016'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emin Konar'ın bağışlanan kolları nakledilmişti.
Sağır, naklin ardından memleketi Adıyaman'a dönmüştü.
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