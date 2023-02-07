https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarina-gonullu-katilan-genc-yasadiklarini-anlatti-1066716018.html
Arama kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan genç yaşadıklarını anlattı
Arama kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan genç yaşadıklarını anlattı
Diyarbakır’da, depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılan Mehmet Demir, “2 günde 40’a yakın insan çıkardık, çoğu... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T20:27+0300
2023-02-07T20:27+0300
2023-02-07T20:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
diyarbakır
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066715151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97f32d97a853fdef055ea65b4df6c966.jpg
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gönüllü de destek veriyor. Bağlar İlçesi Cezaevi Üst Köşe civarında yıkılan 8 katlı binada da arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, çok sayıda gönüllü de çalışmalarda yer alıyor.‘2 günde 40’a yakın insan çıkardık, çoğu ölmüştü’Bu gönüllülerden biri de Mehmet Demir adlı genç. Sputnik’e konuşan Mehmet Demir, yıkılan binada akrabalarının da oturduğunu ve depremin meydana geldiği saatten bu yana arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak çalıştığını söyledi. “2 günlük çalışmalarımızdan tümünde 40'a yakın insan çıkardık” diyen Demir “Çıkardıklarımız daha çok ölülerdi” şeklinde konuştu.‘Ölenlerin çoğu, merdivenlerden kaçarken üstlerine beton düşmüştü’Yaşamını yitirenlerin çoğunu apartman merdivenlerinden çıkardıklarını ifade eden Demir “Merdiven başlarında, kaçmaları esnasında üstlerine beton düşmüştü. Kendim tünele girdim ayaklarını, başlarını gördüm. AFAD ekiplerine de haber verdik. O betonun vinç tarafından kaldırılması lazım. Kat kat inmek gerekiyor. Bunun da bir yöntemi vardır. İnsan direk girdiği zaman alttaki yaralılara da zarar verir” dedi.‘Bir anne ve bebeğini çıkardık, ikisi de yaşıyordu’Dünkü çalışmalarda karşılaştıkları manzarayı anlatan Demir şunları söyledi:‘Diyarbakır gençleri olarak hangi şehir olursa olsun gitmeye hazırız’Depremin yaşandığı sabahtan bu yana aralıksız çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230207/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-10-ilde-ohal-ilan-edildi-1066706270.html
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Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), diyarbakır
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), diyarbakır
Arama kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan genç yaşadıklarını anlattı
20:27 07.02.2023 (güncellendi: 20:32 07.02.2023) Abone ol
Özel
Diyarbakır’da, depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılan Mehmet Demir, “2 günde 40’a yakın insan çıkardık, çoğu ölmüştü. Ölenlerin çoğu merdivenlerden kaçarken üstlerine beton düşmüş” dedi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gönüllü de destek veriyor. Bağlar İlçesi Cezaevi Üst Köşe civarında yıkılan 8 katlı binada da arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, çok sayıda gönüllü de çalışmalarda yer alıyor.
‘2 günde 40’a yakın insan çıkardık, çoğu ölmüştü’
Bu gönüllülerden biri de Mehmet Demir adlı genç. Sputnik’e konuşan Mehmet Demir, yıkılan binada akrabalarının da oturduğunu ve depremin meydana geldiği saatten bu yana arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak çalıştığını söyledi. “2 günlük çalışmalarımızdan tümünde 40'a yakın insan çıkardık” diyen Demir “Çıkardıklarımız daha çok ölülerdi” şeklinde konuştu.
‘Ölenlerin çoğu, merdivenlerden kaçarken üstlerine beton düşmüştü’
Yaşamını yitirenlerin çoğunu apartman merdivenlerinden çıkardıklarını ifade eden Demir “Merdiven başlarında, kaçmaları esnasında üstlerine beton düşmüştü. Kendim tünele girdim ayaklarını, başlarını gördüm. AFAD ekiplerine de haber verdik. O betonun vinç tarafından kaldırılması lazım. Kat kat inmek gerekiyor. Bunun da bir yöntemi vardır. İnsan direk girdiği zaman alttaki yaralılara da zarar verir” dedi.
‘Bir anne ve bebeğini çıkardık, ikisi de yaşıyordu’
Dünkü çalışmalarda karşılaştıkları manzarayı anlatan Demir şunları söyledi:
“Dün bir bebek çıkardık, maalesef yaşamıyordu. 1 yaşında falandı. Acı bir tabloydu. Üstüne beton düşmüştü. Onun dışında yine dün akşam bir anneyle bebeğini çıkardık ikisi de yaşıyordu. Sadece anne kafasından yaralanmıştı ama bebekte hiçbir yara yoktu, sadece ağlıyordu. Bu hem burada çalışanlar için hem etrafta yakınlarını bekleyen aileler için büyük bir moral oldu.”
‘Diyarbakır gençleri olarak hangi şehir olursa olsun gitmeye hazırız’
Depremin yaşandığı sabahtan bu yana aralıksız çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:
“Canla başla çalışıyoruz. Hep beraber mücadele etmeye çalışıyoruz. Sadece burası değil, burada 19 bina yıkılmış, buranın dışında da hangi şehir olursa olsun gitmeye hazırız. Diyarbakır gençleri olarak her tarafa koşmaya hazırız. Hepsi bizim insanımız. Allah bu acıyı bir daha bize yaşatmasın.”