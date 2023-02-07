https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarina-gonullu-katilan-genc-yasadiklarini-anlatti-1066716018.html

Arama kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan genç yaşadıklarını anlattı

Arama kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan genç yaşadıklarını anlattı

Diyarbakır’da, depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılan Mehmet Demir, “2 günde 40’a yakın insan çıkardık, çoğu... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T20:27+0300

2023-02-07T20:27+0300

2023-02-07T20:32+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

diyarbakır

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gönüllü de destek veriyor. Bağlar İlçesi Cezaevi Üst Köşe civarında yıkılan 8 katlı binada da arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, çok sayıda gönüllü de çalışmalarda yer alıyor.‘2 günde 40’a yakın insan çıkardık, çoğu ölmüştü’Bu gönüllülerden biri de Mehmet Demir adlı genç. Sputnik’e konuşan Mehmet Demir, yıkılan binada akrabalarının da oturduğunu ve depremin meydana geldiği saatten bu yana arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak çalıştığını söyledi. “2 günlük çalışmalarımızdan tümünde 40'a yakın insan çıkardık” diyen Demir “Çıkardıklarımız daha çok ölülerdi” şeklinde konuştu.‘Ölenlerin çoğu, merdivenlerden kaçarken üstlerine beton düşmüştü’Yaşamını yitirenlerin çoğunu apartman merdivenlerinden çıkardıklarını ifade eden Demir “Merdiven başlarında, kaçmaları esnasında üstlerine beton düşmüştü. Kendim tünele girdim ayaklarını, başlarını gördüm. AFAD ekiplerine de haber verdik. O betonun vinç tarafından kaldırılması lazım. Kat kat inmek gerekiyor. Bunun da bir yöntemi vardır. İnsan direk girdiği zaman alttaki yaralılara da zarar verir” dedi.‘Bir anne ve bebeğini çıkardık, ikisi de yaşıyordu’Dünkü çalışmalarda karşılaştıkları manzarayı anlatan Demir şunları söyledi:‘Diyarbakır gençleri olarak hangi şehir olursa olsun gitmeye hazırız’Depremin yaşandığı sabahtan bu yana aralıksız çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230207/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-10-ilde-ohal-ilan-edildi-1066706270.html

diyarbakır

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), diyarbakır