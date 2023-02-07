https://sputniknews.com.tr/20230207/ab-avrupadan-turkiyeye-yardim-ekibi-gonderen-ulkelerin-sayisini-19-olarak-guncelledi-1066683297.html
AB, Avrupa'dan Türkiye'ye yardım ekibi gönderen ülkelerin sayısını 19 olarak güncelledi
AB, Avrupa'dan Türkiye'ye yardım ekibi gönderen ülkelerin sayısını 19 olarak güncelledi
Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T11:51+0300
2023-02-07T11:51+0300
2023-02-07T12:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
avrupa birliği
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AB Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 19 ülkeden 27 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini duyurdu.Bu ülkelerin Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk olduğunu ifade eden Lanercic, ekiplerde toplam 1150 kişi ve 70 köpeğin bulunduğu aktardı.İlk etapta 10 ülke yardım teklif etmiş, daha sonra bu sayı 13 ve 17'ye çıkmıştı.AB Sivil Koruma Mekanizması'nda 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türkiye yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor.İspanya, depremzedelere yardım için hastane kuracak İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise "İspanya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Türkiye'de hastane kuracak. 2 cerrahi ünitesi, çok çeşitli ekipmanları ve 70 doktordan oluşan bir sağlık çalışanı ekibi bulunduracak. AB'deki mevcut 3 birimden biri" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/cinden-depremzedeler-icin-turkiyeye-6-milyon-dolar-yardim-1066679136.html
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deprem, avrupa birliği
AB, Avrupa'dan Türkiye'ye yardım ekibi gönderen ülkelerin sayısını 19 olarak güncelledi
11:51 07.02.2023 (güncellendi: 12:14 07.02.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi.
AB Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 19 ülkeden 27 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini duyurdu.
Bu ülkelerin Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk olduğunu ifade eden Lanercic, ekiplerde toplam 1150 kişi ve 70 köpeğin bulunduğu aktardı.
İlk etapta 10 ülke yardım teklif etmiş, daha sonra bu sayı 13 ve 17'ye çıkmıştı.
AB Sivil Koruma Mekanizması'nda 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türkiye yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor.
İspanya, depremzedelere yardım için hastane kuracak
İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise "İspanya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Türkiye'de hastane kuracak. 2 cerrahi ünitesi, çok çeşitli ekipmanları ve 70 doktordan oluşan bir sağlık çalışanı ekibi bulunduracak. AB'deki mevcut 3 birimden biri" ifadelerine yer verildi.