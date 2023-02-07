https://sputniknews.com.tr/20230207/cinden-depremzedeler-icin-turkiyeye-6-milyon-dolar-yardim-1066679136.html
Çin'den depremzedeler için Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım
Çin'den depremzedeler için Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım
Çin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremden etkilenenlere yardım için Türkiye'ye 6 milyon dolar tutarında acil... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T10:11+0300
2023-02-07T10:11+0300
2023-02-07T10:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
suriye
deprem
çin
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Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda bölgenin etkilendiği depremden dolayı taziye mesajını ileterek hem Türkiye hem de Suriye ile irtibat halinde olduklarını açıkladı.Ajansın sözcüsü, Türkiye'ye depremzedeler için yardım teklifinde bulunduklarını ve 40 milyon yuan (yaklaşık 6 milyon dolar) tutarındaki ilk dilimin teslim edileceğini belirtti.Öte yandan Çin Kızılhaçı da Türkiye ve Suriye'ye 200 bin dolar tutarında acil yardımda bulunacaklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230207/kahramanmaras-merkezli-deprem-suriyeyi-de-yikti-can-kaybi-bin-300u-asti-1066676774.html
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türkiye, suriye, deprem, çin
Çin'den depremzedeler için Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım
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Çin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremden etkilenenlere yardım için Türkiye'ye 6 milyon dolar tutarında acil yardım teklifinde bulundu.
Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda bölgenin etkilendiği depremden dolayı taziye mesajını ileterek hem Türkiye hem de Suriye ile irtibat halinde olduklarını açıkladı.
Ajansın sözcüsü, Türkiye'ye depremzedeler için yardım teklifinde bulunduklarını ve 40 milyon yuan (yaklaşık 6 milyon dolar) tutarındaki ilk dilimin teslim edileceğini belirtti.
Öte yandan Çin Kızılhaçı da Türkiye ve Suriye'ye 200 bin dolar tutarında acil yardımda bulunacaklarını duyurdu.