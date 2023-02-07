https://sputniknews.com.tr/20230207/cinden-depremzedeler-icin-turkiyeye-6-milyon-dolar-yardim-1066679136.html

Çin'den depremzedeler için Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım

Çin'den depremzedeler için Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım

Çin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremden etkilenenlere yardım için Türkiye'ye 6 milyon dolar tutarında acil... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T10:11+0300

2023-02-07T10:11+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

suriye

deprem

çin

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Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda bölgenin etkilendiği depremden dolayı taziye mesajını ileterek hem Türkiye hem de Suriye ile irtibat halinde olduklarını açıkladı.Ajansın sözcüsü, Türkiye'ye depremzedeler için yardım teklifinde bulunduklarını ve 40 milyon yuan (yaklaşık 6 milyon dolar) tutarındaki ilk dilimin teslim edileceğini belirtti.Öte yandan Çin Kızılhaçı da Türkiye ve Suriye'ye 200 bin dolar tutarında acil yardımda bulunacaklarını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230207/kahramanmaras-merkezli-deprem-suriyeyi-de-yikti-can-kaybi-bin-300u-asti-1066676774.html

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