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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/cinden-depremzedeler-icin-turkiyeye-6-milyon-dolar-yardim-1066679136.html
Çin'den depremzedeler için Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım
Çin'den depremzedeler için Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım
Çin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremden etkilenenlere yardım için Türkiye'ye 6 milyon dolar tutarında acil... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
suriye
deprem
çin
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Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda bölgenin etkilendiği depremden dolayı taziye mesajını ileterek hem Türkiye hem de Suriye ile irtibat halinde olduklarını açıkladı.Ajansın sözcüsü, Türkiye'ye depremzedeler için yardım teklifinde bulunduklarını ve 40 milyon yuan (yaklaşık 6 milyon dolar) tutarındaki ilk dilimin teslim edileceğini belirtti.Öte yandan Çin Kızılhaçı da Türkiye ve Suriye'ye 200 bin dolar tutarında acil yardımda bulunacaklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230207/kahramanmaras-merkezli-deprem-suriyeyi-de-yikti-can-kaybi-bin-300u-asti-1066676774.html
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türkiye, suriye, deprem, çin
türkiye, suriye, deprem, çin

Çin'den depremzedeler için Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım

10:11 07.02.2023
© Sputnik / Sertac KayarKahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
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Çin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremden etkilenenlere yardım için Türkiye'ye 6 milyon dolar tutarında acil yardım teklifinde bulundu.
Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda bölgenin etkilendiği depremden dolayı taziye mesajını ileterek hem Türkiye hem de Suriye ile irtibat halinde olduklarını açıkladı.
Ajansın sözcüsü, Türkiye'ye depremzedeler için yardım teklifinde bulunduklarını ve 40 milyon yuan (yaklaşık 6 milyon dolar) tutarındaki ilk dilimin teslim edileceğini belirtti.
Öte yandan Çin Kızılhaçı da Türkiye ve Suriye'ye 200 bin dolar tutarında acil yardımda bulunacaklarını duyurdu.
Suriye - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kahramanmaraş merkezli deprem Suriye'yi de yıktı: Can kaybı bin 300'ü aştı
08:51
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