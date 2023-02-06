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https://sputniknews.com.tr/20230206/ukraynanin-reni-limaninda-bugday-yuklu-bir-mavna-batti-1066609545.html
Ukrayna’nın Reni Limanı’nda buğday yüklü bir mavna battı
Ukrayna’nın Reni Limanı’nda buğday yüklü bir mavna battı
Ukrayna'nın Odessa Bölgesi’nde yer alan Reni Limanı’nda 860 ton buğday taşıyan bir Rumen mavnasının battığı öğrenildi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T00:19+0300
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dünya
ukrayna
tahıl
buğday
gemi
kaza
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Pro TV kanalının bildirdiği üzere, 860 ton buğday taşıyan bir Rumen mavnası, Ukrayna'nın Reni Limanı’nda battı.Haberde, “Armatörün bildirdiğine göre, yükleme işlemleri sırasında makine dairesi su almaya başladı” ifadelerine yer verildi.Dün meydana gelen olayda gemideki 5 Rumen denizcinin kurtulduğuna dikkat çekilen haberde, ancak bu kişilerin mavnanın batmasını engelleyebilecek herhangi bir şey yapamadıkları vurgulandı. Olayın nedenleri henüz bilinmiyor.Mavnanın Köstence'den bir Rumen şirketine ait olduğu bildiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/ukraynadan-afganistana-gidecek-tahilin-denetimleri-tamamlandi-1066252176.html
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ukrayna, tahıl, buğday, gemi, kaza
ukrayna, tahıl, buğday, gemi, kaza

Ukrayna’nın Reni Limanı’nda buğday yüklü bir mavna battı

00:19 06.02.2023
© Sputnik / Вячеслав БобковOdessa
Odessa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Вячеслав Бобков
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Ukrayna'nın Odessa Bölgesi’nde yer alan Reni Limanı’nda 860 ton buğday taşıyan bir Rumen mavnasının battığı öğrenildi.
Pro TV kanalının bildirdiği üzere, 860 ton buğday taşıyan bir Rumen mavnası, Ukrayna'nın Reni Limanı’nda battı.
Haberde, “Armatörün bildirdiğine göre, yükleme işlemleri sırasında makine dairesi su almaya başladı” ifadelerine yer verildi.
Dün meydana gelen olayda gemideki 5 Rumen denizcinin kurtulduğuna dikkat çekilen haberde, ancak bu kişilerin mavnanın batmasını engelleyebilecek herhangi bir şey yapamadıkları vurgulandı. Olayın nedenleri henüz bilinmiyor.
Mavnanın Köstence'den bir Rumen şirketine ait olduğu bildiriliyor.
Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
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