https://sputniknews.com.tr/20230206/ukraynanin-reni-limaninda-bugday-yuklu-bir-mavna-batti-1066609545.html

Ukrayna’nın Reni Limanı’nda buğday yüklü bir mavna battı

Ukrayna’nın Reni Limanı’nda buğday yüklü bir mavna battı

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi’nde yer alan Reni Limanı’nda 860 ton buğday taşıyan bir Rumen mavnasının battığı öğrenildi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T00:19+0300

2023-02-06T00:19+0300

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Pro TV kanalının bildirdiği üzere, 860 ton buğday taşıyan bir Rumen mavnası, Ukrayna'nın Reni Limanı’nda battı.Haberde, “Armatörün bildirdiğine göre, yükleme işlemleri sırasında makine dairesi su almaya başladı” ifadelerine yer verildi.Dün meydana gelen olayda gemideki 5 Rumen denizcinin kurtulduğuna dikkat çekilen haberde, ancak bu kişilerin mavnanın batmasını engelleyebilecek herhangi bir şey yapamadıkları vurgulandı. Olayın nedenleri henüz bilinmiyor.Mavnanın Köstence'den bir Rumen şirketine ait olduğu bildiriliyor.

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ukrayna, tahıl, buğday, gemi, kaza