https://sputniknews.com.tr/20230127/ukraynadan-afganistana-gidecek-tahilin-denetimleri-tamamlandi-1066252176.html
Ukrayna'dan Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı
Ukrayna'dan Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı
Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP)... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T11:02+0300
2023-01-27T11:02+0300
2023-01-27T11:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
tahıl sevkiyatı
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066252013_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_37f5a15a9c438352205b912936e8aa47.jpg
Tahıl ürünlerinin güvenli transferi için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) tarafından denetimi tamamlanan M/V ANHTEİA isimli ve Malta bandıralı gemi Afganistan için yola çıktı. Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları kapsamında Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’ndan 15 Ocak 2023’te hareket eden ve yaklaşık 16 bin ton buğday taşıyan gemi İstanbul Zeytinburnu açıklarında MKM yetkilileri tarafından denetlendi. Gemi Afganistan’a giden 5. gemi olma özelliğini taşıyor.Ülkemizin yürüttüğü yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri riyasetinde 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" sonrasında 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü olarak yola çıkan ilk gemi olan Razoni’den bugüne dek Ukrayna limanlarından 674 gemi ile toplam 18 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi.Varılan mutabakat ile hem Ukrayna limanlarında tahıl yüklü olarak bekleyen gemilerin limanlardan emniyetli olarak çıkışı sağlanmış hem de İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna limanlarına giderek tahıl sevkiyatı yapmasının önü açılmıştı.
ukrayna
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066252013_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_f3acb2bc9fb9824a6199845b52e8c77b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, tahıl sevkiyatı, afganistan
ukrayna, ukrayna krizi, tahıl sevkiyatı, afganistan
Ukrayna'dan Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı
Abone ol
Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı.
Tahıl ürünlerinin güvenli transferi için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) tarafından denetimi tamamlanan M/V ANHTEİA isimli ve Malta bandıralı gemi Afganistan için yola çıktı.
Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları kapsamında Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’ndan 15 Ocak 2023’te hareket eden ve yaklaşık 16 bin ton buğday taşıyan gemi İstanbul Zeytinburnu açıklarında MKM yetkilileri tarafından denetlendi.
Gemi Afganistan’a giden 5. gemi olma özelliğini taşıyor.
Ülkemizin yürüttüğü yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri riyasetinde 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" sonrasında 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü olarak yola çıkan ilk gemi olan Razoni’den bugüne dek Ukrayna limanlarından 674 gemi ile toplam 18 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi.
Varılan mutabakat ile hem Ukrayna limanlarında tahıl yüklü olarak bekleyen gemilerin limanlardan emniyetli olarak çıkışı sağlanmış hem de İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna limanlarına giderek tahıl sevkiyatı yapmasının önü açılmıştı.