https://sputniknews.com.tr/20230127/ukraynadan-afganistana-gidecek-tahilin-denetimleri-tamamlandi-1066252176.html

Ukrayna'dan Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı

Ukrayna'dan Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı

Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP)... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T11:02+0300

2023-01-27T11:02+0300

2023-01-27T11:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

tahıl sevkiyatı

afganistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066252013_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_37f5a15a9c438352205b912936e8aa47.jpg

Tahıl ürünlerinin güvenli transferi için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) tarafından denetimi tamamlanan M/V ANHTEİA isimli ve Malta bandıralı gemi Afganistan için yola çıktı. Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları kapsamında Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’ndan 15 Ocak 2023’te hareket eden ve yaklaşık 16 bin ton buğday taşıyan gemi İstanbul Zeytinburnu açıklarında MKM yetkilileri tarafından denetlendi. Gemi Afganistan’a giden 5. gemi olma özelliğini taşıyor.Ülkemizin yürüttüğü yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri riyasetinde 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" sonrasında 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü olarak yola çıkan ilk gemi olan Razoni’den bugüne dek Ukrayna limanlarından 674 gemi ile toplam 18 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi.Varılan mutabakat ile hem Ukrayna limanlarında tahıl yüklü olarak bekleyen gemilerin limanlardan emniyetli olarak çıkışı sağlanmış hem de İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna limanlarına giderek tahıl sevkiyatı yapmasının önü açılmıştı.

ukrayna

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, tahıl sevkiyatı, afganistan