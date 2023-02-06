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https://sputniknews.com.tr/20230206/turkiye-bankalar-birliginden-depremzedelere-iliskin-borc-oteleme-tavsiyesi-1066626224.html
Türkiye Bankalar Birliği'nden depremzedelere ilişkin 'borç öteleme' tavsiyesi
Türkiye Bankalar Birliği'nden depremzedelere ilişkin 'borç öteleme' tavsiyesi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T12:17+0300
2023-02-06T12:17+0300
ekonomi
türkiye
türkiye bankalar birliği (tbb)
deprem
depremzede
borç
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TBB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik Yönetim Kurulunca depremde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşüldü.Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.Bu kapsamda tavsiye niteliğinde bazı prensip kararları alındı.Buna göre, talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçları bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek.Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere tavsiyede bulunulacak.Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyeleri bilgilendirilecek.Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterileri, taleplerini bankalara iletecek.
https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmaras-merkezli-depremin-ardindan-borsa-istanbulda-dusus-yuzde-36yi-asti-1066625115.html
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türkiye, türkiye bankalar birliği (tbb), deprem, depremzede, borç
türkiye, türkiye bankalar birliği (tbb), deprem, depremzede, borç

Türkiye Bankalar Birliği'nden depremzedelere ilişkin 'borç öteleme' tavsiyesi

12:17 06.02.2023
© WikipediaTürkiye Bankalar Birliği
Türkiye Bankalar Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Wikipedia
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik Yönetim Kurulunca depremde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşüldü.
Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Bu kapsamda tavsiye niteliğinde bazı prensip kararları alındı.
Buna göre, talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçları bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek.
Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere tavsiyede bulunulacak.
Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyeleri bilgilendirilecek.
Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterileri, taleplerini bankalara iletecek.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
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