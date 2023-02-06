https://sputniknews.com.tr/20230206/telefonun-sarji-bitse-de-hayat-kurtariyor-afad-acil-cagri-uygulamasi-nasil-kullanilir-1066635650.html

Telefonun şarjı bitse de hayat kurtarıyor: AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır?

Telefonun şarjı bitse de hayat kurtarıyor: AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çağrısı yapma imkanı veren AFAD Acil Çağrı Uygulaması hayat kurtarıyor. Uygulama... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T15:22+0300

2023-02-06T15:22+0300

2023-02-06T15:23+0300

afad

mobil uygulama

acil durum

deprem

kahramanmaraş

yaşam

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İçişleri Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından hazırlanan AFAD Acil mobil uygulaması afetzedelere ulaşmayı kolaylaştırıyor.Peki AFAD Acil mobil uygulaması nasıl kullanılır? AFAD Acil mobil uygulaması ile neler yapılabilir?Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçların tek uygulamada karşılanması için geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması tüm IOS ve Android'lere App Store ve Google Play aracılığıyla indirilebiliyor.AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor.Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-74-buyuklugunde-deprem-bircok-ilde-hissedildi-1066612690.html

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afad, mobil uygulama, acil durum, deprem, kahramanmaraş