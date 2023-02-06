https://sputniknews.com.tr/20230206/telefonun-sarji-bitse-de-hayat-kurtariyor-afad-acil-cagri-uygulamasi-nasil-kullanilir-1066635650.html
Telefonun şarjı bitse de hayat kurtarıyor: AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır?
Telefonun şarjı bitse de hayat kurtarıyor: AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır?
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çağrısı yapma imkanı veren AFAD Acil Çağrı Uygulaması hayat kurtarıyor. Uygulama... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T15:22+0300
2023-02-06T15:22+0300
2023-02-06T15:23+0300
afad
mobil uygulama
acil durum
deprem
kahramanmaraş
yaşam
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İçişleri Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından hazırlanan AFAD Acil mobil uygulaması afetzedelere ulaşmayı kolaylaştırıyor.Peki AFAD Acil mobil uygulaması nasıl kullanılır? AFAD Acil mobil uygulaması ile neler yapılabilir?Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçların tek uygulamada karşılanması için geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması tüm IOS ve Android'lere App Store ve Google Play aracılığıyla indirilebiliyor.AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor.Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-74-buyuklugunde-deprem-bircok-ilde-hissedildi-1066612690.html
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afad, mobil uygulama, acil durum, deprem, kahramanmaraş
afad, mobil uygulama, acil durum, deprem, kahramanmaraş
Telefonun şarjı bitse de hayat kurtarıyor: AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır?
15:22 06.02.2023 (güncellendi: 15:23 06.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çağrısı yapma imkanı veren AFAD Acil Çağrı Uygulaması hayat kurtarıyor. Uygulama, telefon şarjı bitse dahi konum bilgileri sisteme işlendiği için afetzedelere ulaşma imkanı sağlıyor.
İçişleri Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından hazırlanan AFAD Acil mobil uygulaması afetzedelere ulaşmayı kolaylaştırıyor.
Peki AFAD Acil mobil uygulaması nasıl kullanılır? AFAD Acil mobil uygulaması ile neler yapılabilir?
Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçların tek uygulamada karşılanması için geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması tüm IOS ve Android'lere App Store ve Google Play aracılığıyla indirilebiliyor.
AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor.
Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.