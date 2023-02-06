https://sputniknews.com.tr/20230206/milano-derbisinde-kazanan-inter-1066610671.html
Milano derbisinde kazanan Inter
Milano derbisinde kazanan Inter
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Inter, Milano derbisinde ezeli rakibi Milan'ı 1-0 yendi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T01:31+0300
2023-02-06T01:31+0300
2023-02-06T01:31+0300
spor
inter
inter milan
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
derbi
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Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan derbi müsabakasında, zirve yarışından kopmak istemeyen Milano'nun iki büyük takımı kozlarını paylaştı.Ev sahibi takım, etkili başladığı maçın 34. dakikasında aradığı golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe atışında, ceza sahasında topa iyi yükselerek kafa vuruşu yapan Lautaro Martinez, Inter'i derbide 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı bu skorla sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında da iki takım pozisyonlara girse de başka gol olmadı ve Inter, Milano derbisini 1-0 kazandı.Bu arada, Inter'de maça ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, 89. dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.Inter, derbi galibiyetiyle puanını 43 yaptı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu. Inter, 56 puanlı lider Napoli'nin 13 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.Serie A'da geçen sezonun şampiyonu Milan'ın son haftalardaki kötü gidişine derbide aldığı mağlubiyet de eklendi. Ligde üst üste 3. maçından da yenik ayrılan Milan'ın galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, ezeli rakibi Inter karşısında aldığı yenilgiyle ligde bu sezon 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.38 puanla 6. sıraya gerileyen Milan, şampiyonluk yarışında da lider Napoli'nin 18 puan gerisine düştü. Bu sezon ligin ilk yarısında Milano derbisinde ise Milan, Inter'i 3-2 yenmişti.Ligde bugün oynanan diğer maçlarda ise Torino, Udinese'yi 1-0 yenerken Bologna da deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/italya-super-kupasinin-sahibi-inter-1065901889.html
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inter, inter milan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), derbi
inter, inter milan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), derbi
Milano derbisinde kazanan Inter
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Inter, Milano derbisinde ezeli rakibi Milan'ı 1-0 yendi.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan derbi müsabakasında, zirve yarışından kopmak istemeyen Milano'nun iki büyük takımı kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, etkili başladığı maçın 34. dakikasında aradığı golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe atışında, ceza sahasında topa iyi yükselerek kafa vuruşu yapan Lautaro Martinez, Inter'i derbide 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da iki takım pozisyonlara girse de başka gol olmadı ve Inter, Milano derbisini 1-0 kazandı.
Bu arada, Inter'de maça ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, 89. dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.
Inter, derbi galibiyetiyle puanını 43 yaptı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu. Inter, 56 puanlı lider Napoli'nin 13 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Serie A'da geçen sezonun şampiyonu Milan'ın son haftalardaki kötü gidişine derbide aldığı mağlubiyet de eklendi. Ligde üst üste 3. maçından da yenik ayrılan Milan'ın galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, ezeli rakibi Inter karşısında aldığı yenilgiyle ligde bu sezon 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
38 puanla 6. sıraya gerileyen Milan, şampiyonluk yarışında da lider Napoli'nin 18 puan gerisine düştü. Bu sezon ligin ilk yarısında Milano derbisinde ise Milan, Inter'i 3-2 yenmişti.
Ligde bugün oynanan diğer maçlarda ise Torino, Udinese'yi 1-0 yenerken Bologna da deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.