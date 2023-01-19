https://sputniknews.com.tr/20230119/italya-super-kupasinin-sahibi-inter-1065901889.html

İtalya Süper Kupası'nın sahibi Inter

İtalya Süper Kupası'nın sahibi Inter

İtalya Süper Kupası finalinde Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T00:37+0300

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadı'nda oynanan final müsabakasında, 2021-2022 sezonu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Milan ile İtalya Kupası galibi Inter kozlarını paylaştı.Mücadeleye hızlı başlayan Inter, 10. dakikada Federico Dimarco'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Inter, 21. dakikada Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.İkinci yarıya Milan baskılı başlasa da aradığı golü bulamadı. Inter'in Arjantinli santrforu Lautaro Martinez, 77. dakikada maçın skorunu 3-0 olarak tayin eden golü attı.Bu arada, Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.Inter, üst üste 2'nci, toplamda ise 7. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Takımın teknik direktörü Simone Inzaghi, başında bulunduğu mavi-siyahlı takımla üst üste 2'nci kez İtalya Süper Kupası'nı kazanmayı başardı. Inzaghi, Lazio'yu çalıştırırken kazandığı 2 kupayla beraber, kariyerindeki İtalya Süper Kupa sayısını 4'e çıkardı.Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki kariyerinde 3. kupasını elde etti. Çalhanoğlu, geçen sezon İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası'nı kaldırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230116/ispanya-super-kupasi-barcelonanin-1065776296.html

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