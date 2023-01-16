https://sputniknews.com.tr/20230116/ispanya-super-kupasi-barcelonanin-1065776296.html

İspanya Süper Kupası Barcelona'nın

İspanya Süper Kupası Barcelona'nın

İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'i 3-1 mağlup eden Barcelona kazandı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T00:20+0300

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spor

ispanya

süper kupa

real madrid

barcelona

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan İspanya Süper Kupası karşılaşmasının ilk yarısını Barcelona, 33. dakikada Gavi ve 45. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Barcelona, 69. dakikada Pedri'nin golüyle farkı 3'e çıkardı.Müsabakanın 90+3. dakikasında Karim Benzema'nın attığı golle Real Madrid farkı indirse de maçı 3-1 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.Son şampiyon Real Madrid'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kaldıran Barcelona, 14 kezle bu kupayı en çok kazanan takım olmaya devam etti. Katalan takımının ardından 12 kezle Real Madrid geliyor.İki ezeli rakibin ligdeki mücadelesinde ise Barcelona (41) lider, Real Madrid (38) ikinci sırada bulunuyor.Ülke dışı uygulaması 2018'de başlatıldıİspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında (Fas) oynanmaya başlamıştı.Süper Kupa, 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga birinci ve ikincisiyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.Suudi Arabistan, Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner euro, finali kaybedene 1.4 milyon euro kupayı kazanan takıma da 2 milyon euro veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221106/barcelona-piqueyi-galibiyetle-ugurladi-1063118122.html

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ispanya, süper kupa, real madrid, barcelona