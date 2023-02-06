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Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Deprem, Akdeniz'de tsunamiye yol açabilir
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Deprem, Akdeniz'de tsunamiye yol açabilir
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kandilli rasathanesi
deprem
tsunami
akdeniz
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CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, “Doğu Anadolu zonunda meydana gelen bir deprem, yaklaşık 180 kilometrelik bir kırığın meydana geldiği tahmin ediliyor. 17 Ağustos’tan sonra bu coğrafyada yaşanan en büyük depremden bahsediyoruz" diye konuştu.Özener, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-74-buyuklugunde-deprem-bircok-ilde-hissedildi-1066612690.html
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kandilli rasathanesi, deprem, tsunami, akdeniz
kandilli rasathanesi, deprem, tsunami, akdeniz

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Deprem, Akdeniz'de tsunamiye yol açabilir

10:13 06.02.2023
© DHAKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© DHA
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin 17 Ağustos depreminden sonra en büyük deprem olduğunu belirterek, artçıların bir yıl sürebileceği konusunda uyardı.
CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, “Doğu Anadolu zonunda meydana gelen bir deprem, yaklaşık 180 kilometrelik bir kırığın meydana geldiği tahmin ediliyor. 17 Ağustos’tan sonra bu coğrafyada yaşanan en büyük depremden bahsediyoruz" diye konuştu.
Özener, şöyle devam etti:
"Artçı depremlerin aylarca hatta belki bir yıla kadar sürmesi beklenebilir. 5 ve 6’nın üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz. Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik."
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
TÜRKİYE
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem
04:41
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