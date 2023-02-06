https://sputniknews.com.tr/20230206/kandilli-rasathanesi-muduru-prof-dr-ozener-deprem-akdenizde-tsunamiye-yol-acabilir-1066619029.html

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Deprem, Akdeniz'de tsunamiye yol açabilir

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: Deprem, Akdeniz'de tsunamiye yol açabilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T10:13+0300

2023-02-06T10:13+0300

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türkiye

kandilli rasathanesi

deprem

tsunami

akdeniz

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CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, “Doğu Anadolu zonunda meydana gelen bir deprem, yaklaşık 180 kilometrelik bir kırığın meydana geldiği tahmin ediliyor. 17 Ağustos’tan sonra bu coğrafyada yaşanan en büyük depremden bahsediyoruz" diye konuştu.Özener, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-74-buyuklugunde-deprem-bircok-ilde-hissedildi-1066612690.html

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kandilli rasathanesi, deprem, tsunami, akdeniz