https://sputniknews.com.tr/20230206/iyi-parti-ilce-baskani-bunyamin-tek-ve-esi-depremde-hayatini-kaybetti-1066625481.html

İYİ Parti İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti

İYİ Parti İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti

İYİ Partili Kavuncu, Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T12:11+0300

2023-02-06T12:11+0300

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iyi parti

deprem

gaziantep

türkiye

hayatını kaybedenler

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.Kavuncu’nun paylaşımı şöyle:'Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı göçük altında'Öte yandan Saadet Partisi Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Merve Gürbüz’ün de göçük altında kaldığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230206/oktay-kahramanmarasta-70-vatandasimizi-kaybettik-200-yarali-var-1066618544.html

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iyi parti, deprem, gaziantep, hayatını kaybedenler