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İYİ Parti İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti
İYİ Parti İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti
İYİ Partili Kavuncu, Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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iyi parti
deprem
gaziantep
türkiye
hayatını kaybedenler
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.Kavuncu’nun paylaşımı şöyle:'Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı göçük altında'Öte yandan Saadet Partisi Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Merve Gürbüz’ün de göçük altında kaldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/oktay-kahramanmarasta-70-vatandasimizi-kaybettik-200-yarali-var-1066618544.html
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iyi parti, deprem, gaziantep, hayatını kaybedenler
iyi parti, deprem, gaziantep, hayatını kaybedenler

İYİ Parti İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti

12:11 06.02.2023 (güncellendi: 12:14 06.02.2023)
© İHAGaziantep'te çöken binalar
Gaziantep'te çöken binalar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© İHA
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İYİ Partili Kavuncu, Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kavuncu’nun paylaşımı şöyle:
“İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

'Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı göçük altında'

Öte yandan Saadet Partisi Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Merve Gürbüz’ün de göçük altında kaldığı öğrenildi.
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