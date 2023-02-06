https://sputniknews.com.tr/20230206/oktay-kahramanmarasta-70-vatandasimizi-kaybettik-200-yarali-var-1066618544.html
Oktay: 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı var, 1710 bina yıkıldı
Oktay: 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı var, 1710 bina yıkıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. 200 yaralı var. 300 bina bu sayının artacağını tahmin ediyorum" açıklamasını... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T10:01+0300
2023-02-06T10:01+0300
2023-02-06T10:20+0300
deprem
türkiye
fuat oktay
kahramanmaraş
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyorOktay, Osmaniye'de 20 can kaybı, 200 yaralı, Adıyaman'da 13 can kaybı, 22 yaralı, Diyarbakır'da 14 can kaybı, Şanlıurfa'da 18 can kaybı, Gaziantep'te 80 can kaybı, 600 yaralı, Kilis'te 8 can kaybı, 200 yaralı, Adana'da 10 can kaybı, 118 yaralı, Malatya'da 47 can kaybı ve 550 yaralının olduğu bilgisini verdi.Toplamda 284 can kaybının olduğunu belirten Oktay, 2 bin 323 yaralının olduğunu ve 1710 binanın yıkıldıdığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "İskenderun'da eski bir hastane binası yıkıldı. Yeni binalarımız Allah'a şükür ayakta" diye konuştu.Oktay, ayrıca "Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere" dedi.Fuat Oktay, Gaziantep-Hatay-Kahramanmaraş'ta doğalgaz akışının durdurulduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230206/prof-dr-naci-gorur-evinizi-terk-edin-bolgedeki-barajlari-kontrol-edin-1066614789.html
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deprem, fuat oktay, kahramanmaraş
deprem, fuat oktay, kahramanmaraş
Oktay: 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı var, 1710 bina yıkıldı
10:01 06.02.2023 (güncellendi: 10:20 06.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. 200 yaralı var. 300 bina bu sayının artacağını tahmin ediyorum" açıklamasını yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor
Oktay, Osmaniye'de 20 can kaybı, 200 yaralı, Adıyaman'da 13 can kaybı, 22 yaralı, Diyarbakır'da 14 can kaybı, Şanlıurfa'da 18 can kaybı, Gaziantep'te 80 can kaybı, 600 yaralı, Kilis'te 8 can kaybı, 200 yaralı, Adana'da 10 can kaybı, 118 yaralı, Malatya'da 47 can kaybı ve 550 yaralının olduğu bilgisini verdi.
Toplamda 284 can kaybının olduğunu belirten Oktay, 2 bin 323 yaralının olduğunu ve 1710 binanın yıkıldıdığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "İskenderun'da eski bir hastane binası yıkıldı. Yeni binalarımız Allah'a şükür ayakta" diye konuştu.
Oktay, ayrıca "Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere" dedi.
Fuat Oktay, Gaziantep-Hatay-Kahramanmaraş'ta doğalgaz akışının durdurulduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şöyle devam etti:
Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 mobil baz istasyonu gönderilmiştir ve devreye alınmaya başlanmıştır.
Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Nurdağı, Gölbaşı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışı durdurulmuştur.
Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız.
AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek, bir hesapta yardımlar toplanacak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.