https://sputniknews.com.tr/20230206/oktay-kahramanmarasta-70-vatandasimizi-kaybettik-200-yarali-var-1066618544.html

Oktay: 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı var, 1710 bina yıkıldı

Oktay: 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı var, 1710 bina yıkıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. 200 yaralı var. 300 bina bu sayının artacağını tahmin ediyorum" açıklamasını... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T10:01+0300

2023-02-06T10:01+0300

2023-02-06T10:20+0300

deprem

türkiye

fuat oktay

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066619348_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_2d8de42521c9b341d4ea5ee1a9bcf227.jpg

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyorOktay, Osmaniye'de 20 can kaybı, 200 yaralı, Adıyaman'da 13 can kaybı, 22 yaralı, Diyarbakır'da 14 can kaybı, Şanlıurfa'da 18 can kaybı, Gaziantep'te 80 can kaybı, 600 yaralı, Kilis'te 8 can kaybı, 200 yaralı, Adana'da 10 can kaybı, 118 yaralı, Malatya'da 47 can kaybı ve 550 yaralının olduğu bilgisini verdi.Toplamda 284 can kaybının olduğunu belirten Oktay, 2 bin 323 yaralının olduğunu ve 1710 binanın yıkıldıdığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "İskenderun'da eski bir hastane binası yıkıldı. Yeni binalarımız Allah'a şükür ayakta" diye konuştu.Oktay, ayrıca "Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere" dedi.Fuat Oktay, Gaziantep-Hatay-Kahramanmaraş'ta doğalgaz akışının durdurulduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230206/prof-dr-naci-gorur-evinizi-terk-edin-bolgedeki-barajlari-kontrol-edin-1066614789.html

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, fuat oktay, kahramanmaraş